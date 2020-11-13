六年級理財│自由工作者理財 長線持有為上策

以接案為主的瑟賓娜很想踏出理財第一步，但因為沒有固定收入，害怕虧損，又不知道該怎麼挑選投資產品，工作十幾年來唯一買過的理財產品只有還本型保單。最近瑟賓娜發現身邊有在理財的朋友，資金運用上真的較為寬裕，她認為自己也該認真規畫投資理財，但考量自身收入不固定的工作型態，想請教專家投資策略與心法。

我是瑟賓娜，今年40歲，工作型態以接案為主，平日最大的興趣就是和三五好友到處品嘗美食，在疫情尚未爆發前，每年會安排出國旅遊二至三次，但光是這些支出就讓我存不了錢，每次花完錢就得再努力工作一陣子以籌措下次的旅費。

我也想過應該要替自己做理財規畫，未雨綢繆，特別是看到身邊有些朋友透過投資理財，財富累積比起同年齡的人來得更快，但我從20幾歲出社會以來完全不懂理財，也不知道該從何研究起，而且我非常害怕虧損，認為辛苦賺來的錢不能有任何損失，因此手邊僅有每月繳費的還本型外幣保單，對我來說這樣的理財商品最安全也最保本。

還有一件令我困擾的問題是我沒有固定薪水，有接案才有收入，有些投資專家會建議每個月領到薪資之後撥出一部分作為投資，但我的工作型態似乎不適用這種方式，該如何做好理財呢？

理財健診│定期不定額 運用母、子基金循環投資



文：保德信投信：

投資理財本來就會有風險，即便是定存也要面對通膨侵蝕資產的風險，如何在適度風險與合理報酬間取得平衡，是很重要的課題。

保德信投信建議瑟賓娜，不需過度懼怕風險，若擔心投資期間資產上下波動，不妨透過股債配置、多重資產等多元化標的來降低波動度，並且拉長投資期間，完整參與資本市場的景氣循環與成長趨勢。

至於瑟賓娜該如何邁出理財的第一步？保德信投信認為，基金對於理財初學者是很好的入門選擇，一來是投資門檻低，每月最低千元即可參與投資，將小錢逐漸累積變大錢，又能達到強迫儲蓄之效，只要持之以恆，經過三、五年的資本利得，可望累積一筆不小的財富，屆時可作為出國旅遊或國內美食基金，亦可拿來當作再投資的本金。

二來是基金標的分散且多元，保德信投信表示，對瑟賓娜來說，全球型的股票基金如全球醫療生化基金、全球股票機會基金，以及持股多元化的全球ETF組合基金等，都很適合她作為長線持有的核心基金，如果看好台股企業的成長潛力，也可挑選以龍頭股為主的台股基金，再配合定時定額投資基金的方式，降低「進場時點」的風險。

保德信投信指出，沒有人希望投資虧損，對於投資屬性偏向穩健及保守的瑟賓娜而言，「定期不定額」基金投資法可能更適合她，其目的就是以自動化機制克服人性恐懼，不因市場變動而草木皆兵，做出讓自己後悔的追高殺低舉動：在市場下跌、基金淨值較低時加碼買進，當行情成長、基金淨值偏高時減碼買進，如此一來一往長期投資，即能用較低成本累積更多的基金單位數。

如果瑟賓娜想再多參與一些市場行情，保德信投信建議以「保德信168循環投資法」，透過波動較低且穩健增長的的母基金，以及具有成長契機的子基金，同時掌握穩健與市場投資機會兩大財富，其運作機制為每個月從母基金自動轉投資至子基金，利用自動化投資來嚴守投資紀律。

那麼瑟賓娜該怎麼做？很簡單，只要先拿出一筆資金投資於穩健的母基金，再由母基金扣款申購子基金，並設定子基金平均停利點，當行情成長碰到停利點時，系統即會逢高自動將子基金轉回至母基金，先落袋為安，鎖住投資獲利；同時，也要設定子基金逢低自動加碼點，提高定期定額的微笑曲線。根據統計，透過「168循環投資法」的投資報酬率，多能打敗傳統定時定額投資法。

最後是關於瑟賓娜的工作型態，雖然每個月沒有固定收入，但保德信投信建議，瑟賓娜應該在有接案收入時，優先提撥部分資產作為投資之用，且該資金至少能不間斷投資半年，例如瑟賓娜預計每個月拿出3,000元投資，有收入時就應該規畫至少18,000元的投資資金，如果還有餘裕，可再多留一些資金做為市場低檔加碼之用。

另外，根據瑟賓娜描述的消費習慣，往往會將所有收入用罄，無法把錢留下，此時應透過減低非理性購物、避免過度消費等節流方式存下投資基金，把握「先投資再消費」的原則，順利讓投資理財起步。

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