退休超前部署  兩張保單護一生

新冠肺炎疫情打亂人們生活，卻不能打亂退休規劃！渣打銀行指出，防範疫情要「超前部署」，退休規劃亦然，對於不同需求的客戶來說，買對保單可兼顧保障與投資，也可打造富足的退休生活、傳承財富，守護一生。

渣打銀行指出，對於有投資理財需求的客戶可考慮選擇「保誠人壽三五美金外幣變額壽險」，該投資型保單以美元收付，可同時滿足保障及投資需求，讓投資人以3年繳費完成人生風險及投資的規劃，搭配保誠人壽全權委託投資帳戶及共同基金，讓投資相對更穩健，為資產創造增值的機會，還可享有特別加值金及加值回饋金的雙重回饋，可加速實現財富累積的目標。

對於保守穩健的投資人來說，則可用「保誠人壽三沛一生終身保險」分紅保單規劃退休。該保單透過短年期的繳費方式，只要繳費3年，就能享有終身壽險保障，自第6保單年度起依保單條款有一次性的長青紅利，可累積一桶金讓家人免於後顧之憂。

另外，自第7年保單周年日起，每年可領取生存保險金及年度紅利*注9，加上美式分紅的商品特色，客戶可以依自身需求選擇紅利現金提領，或是儲存生息，讓資金運用更靈活更具彈性。

值得一提的是該保單可分享紅利，分享保誠人壽經營成果，享受年度紅利*注9及長青紅利或長青解約紅利，達到資產增值及家庭保障雙贏結果。

保誠人壽舉例，40歲男性投保這張保單，保額新台幣410萬元、繳費3年，3年總繳保費約490萬元。當第6保單年度末，其保單價值及長青解約紅利，有機會達到約535萬元，壽險保障及長青紅利則為約767萬元。在第7保單周年日，其生存保險金及年度紅利有機會領到約9.3萬元，大致相當於總繳保費的1.9％。若被保險人於90歲當年之保單年度末時身故，受益人可領到壽險保障加上長青紅利約553萬元，加上生前已領取的生存保險金與年度紅利*注9，總計共可領取約979萬元。

注意事項

消費者投保前應審慎瞭解本商品之承保範圍、保障內容、除外不保事項及商品風險。本文章僅供參考，要保人 請詳閱保單條款及商品說明書。 2. 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。 3. 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效 ( 收到保單翌日起算十日內 )。 4. 保誠人壽商品之投保及保全規則，依保誠人壽相關核保及保全規定辦理，保誠人壽擁有最終承保與否之權利。 5. 保誠人壽三五美金外幣變額壽險之各項收付款項以美元為貨幣單位，當保險契約約定幣別與投資標的幣別不同，或投資標的間幣別不同時，可能使要 保人及受益人於贖回或轉換投資標的時享有匯兌價差的收益或造成損失，要保人及受益人須自行承擔該部分之匯兌風險及該 幣別自身所屬國家之政治、經濟變動風險。對於匯率波動較大之幣別尤應特別留意自身對匯率變動風險承擔能力。6. 保誠人壽於契約有效期間內將定期以書面或電子郵遞方式通知要保人其保單帳戶價值。 7.保誠人壽自連結投資標的交易對手取得之報酬、費用折讓等各項利益，應於簽約前提供予要保人參考，請詳閱商品說明書。 8. 保誠人壽三五美金外幣變額壽險為不分紅保險單，不參加紅利分配，且無紅利給付項目。 9. 保誠人壽三沛一生終身保險為分紅保險單，保單紅利部分非本保險單之保證給付項目，保誠人壽不保證其給付金額。10. 文章所提及兩商品非屬存款，故不受存款保險之保障 10. 保誠人壽三五美金外幣變額壽險依法已納入人身保險安定基金之保障，惟投資型保險商品之專設帳簿記 載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。 11. 文章所提及兩商品經保誠人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者 衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由保誠人壽及負責人依法負責。 12. 人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不 得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或稅捐稽徵法第十二條之 一所定實質課稅原則辦理。消費者如欲進一步參考實質課稅相關案例，請詳保誠人壽網站。 13. 消費者於購買前，應詳閱各種銷售文件內容，保誠人壽三沛一生終身保險之預定費用率(預定附加費用率)，最高49％，最低22%；如要詳細了解其他相關資訊，請洽保誠人壽總公司(地址：台北市信義區松智路1號8樓，免付費客戶服務/申訴專線0809-0809-68、或網址http://www.pcalife.com.tw)，以保障您的權益。14. 本商品係由保誠人壽提供並負擔基於保險契約所生之權利義務，由渣打國際商業銀行 ( 股 ) 公司為銷售通路協助招攬及 代收保費 ( 含保險文件之轉交 )，並自保誠人壽收取相關業務佣酬。承保與否及保險給付之責任由保誠人壽負責。惟渣打 國際商業銀行 ( 股 ) 公司與保誠人壽並不因此而成立合夥、委任或僱傭等任何關係。