若是想不通這一點 你永遠沒辦法用ETF賺錢

大錢友：「我最近把AOA全數出了，賺台幣10萬元！」 我：「為什麼你會想賣AOA？是急著用錢嗎？」 友：「沒有拉！因為AOA剛突破60元阿，我覺得上不去了，所以立馬獲利了結。」

延伸閱讀：若只能選一檔ETF，投資全球股票和債券？你聽過AOA嗎？

我聽完差點暈倒……這也是大部分人的操作ETF最難的關卡。 （死抱著不賣，一直當個傻瓜，真的很辛苦的XD…）

「有賺就好！」「見好就收！」「預測市場高低點」… 你看，最近大立光的新聞跌超慘，就是最好的證明呀！

自從大立光失寵後，就被外資狠狠地拋售，導致股價崩跌。確實在過去有很多檔股票（例如：宏達電）一旦崩跌後，就再也不回頭了，股價從彎腰變坐著，從坐著直接變趴著，最後直接躺下。

但指數ETF可就不一樣了，就算市場崩跌了，我還是敢用力買，因為終究會漲回來，反而可以趁這時候多買一點（尤其是全球股債指數）。

請別把ETF當個股在玩（短進短出）

投資的心法：「當失去當初買進的初衷時，就應該立刻出場。」有些人看好這檔個股的基本面，結果因為股價跌破關鍵整數、技術線型看空而出場。 （我以前也曾這樣）其實，你該出場的唯一理由，就是那個你當初進場的初衷。

那投資ETF的初衷是什麼？

我的初衷：全球股債指數皆長期看漲，在累積資產的過程中（至少放35年以上），不斷地投資ETF，最終會獲得年化報酬率約7％左右的成績，這足以讓我安心退休。

以前高中時，大家都有學過單利、複利，若能讓你挑，你肯定會秒選複利。但到了投資市場中，大部分的投資人卻是有賺就跑，永遠都在賺微薄的單利。ETF是非常適合長期投資、複利滾存的商品，為了幾萬元賺了就跑…真的很可惜。

全數賣出後，現在滿手現金的你，請問下一次何時會再進場？

當你認為AOA 60元是高點了，若未來上漲到65？70？的時候，你還願意投資嗎？還是要繼續等到低點才進場？那多少算是「低點」呢？若股價一直上漲沒有回頭，那是不是就乾脆不投資了？這讓我想起2014年，曾買過104元的台積電，後來在118元賣掉，有賺到幾萬元當時沾沾自喜，覺得自己很神。

嘿！今天（2020/10/15）台積電453元…..後來我真的沒有再碰台積電了（幸好在006208中，台積電就佔了48％）。你覺得我是該笑？還該哭？若當時買完就忘掉，現在一張10萬變45萬，不是更舒服？

延伸閱讀：全部 All IN 台灣0050、0056好嗎？ETF投資應該要注意什麼？

若是在股價高點時進場，同樣金額能買的單位數，反而變得更少了。若是真的如你所願的指數往下走了，那何時該買回來呢？55？50？如果在54.99的時候，你就不買了嗎？ 那為什麼不是55.66的時候買回？或是57.89？

自己設的整數關卡，真的沒什麼意義阿XDDD

不該依自己的一廂情願、似是而非的「靠感覺」來當投資決策的依據

我覺得現在是（高點/低點）。我覺得現在準備（泡沫/起漲）。我覺得川普落選後股票（會跌/會漲）。我覺得美金跌，美股也會跟著（跌/漲）。

投資這幾年，我發現市場大神經常在修理這些－企圖預測市場的人。也可以說嘗試做價差的人。

長期投資，遇到下跌再正常不過了，請不要怕下跌

欸！今年三月股災週年慶，股價全面打七折，你有沒有買起來？長期投資ETF，你不該在意價差，重點放在存下更多單位數。當大盤崩跌，我是越跌越興奮，恨不得多擠一些錢，很想再多買一點。若只想要避開下跌，只想買上漲，你真的很難在ETF中賺到大錢。

長期投資，也請不要擔心買在最高點

資料來源：goodinfo.tw

2008年的時候，若你買到當年最高價65.85元的0050，肯定是捶胸頓足，大罵自己是笨蛋。但是現在2020年，你看到0050是65.85是覺得高還低？是不是很想歐印？哈哈哈哈不好意思，2020的最低價是67.25元，還沒碰到2008的最高點呢。如果你是在等60元才願意進場的，從2017-2020都不用投資了。

別忘了，沒躲過下跌和沒參與到上漲，對於投資績效一樣都是負面影響

市場70％時間在上漲，只有30％時間下跌，所以市場指數才能一直不斷的創新高。你會買到最高點，一點都不意外，而且機率還挺高的。

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在歷史的長河中，絕對不會虧待有耐心的長期投資人。

我現在買的，就是為了10年、20年、30年後可以爽爽花。

你認為30年後，投資全球股債的AOA，股價會是多少？ 說不定，那時候股價早就超過100元、甚至200元了呢。 到時，你再回頭來看看60元出場，會是個好決定嗎？

本文由投資指南宮授權轉載，出處點此 原標：投資聊聊：若是想不通這一點，你永遠沒辦法用ETF賺到

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