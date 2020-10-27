長期持有或利用波動性投資？

美國總統大選消息滿天飛難免令市場波動。然而近期美國企業盈餘、總經數據持續改善，渣打財富管理投資策略團隊建議樂觀看待未來 12 個月的市場表現。

若股市出現明顯震盪，反而給投資人帶來配置股票的機會。根據過往歷史表現，第四季波動率通常相對較高。在長期展望樂觀與短期波動加劇之際，應對良策乃是伺機逢低布局；短線上，可考慮在波動率趨勢相對走揚時期，適度部份獲利了結，以順應市場來回波動，並準備好逢低承接的資金。

從股市區域角度而言，看好美國和亞洲（不含日本）股票，尤其青睞中國股市，並持續密切關注中國的保證金融資情況；即便相關風險已有所緩解，官方加強執法效率將有助於經濟刺激措施與企業獲利前景的改善。美股觀點仍維持看好，有跡象顯示美國企業獲利預估已大幅改善。

不過對於歐元區股票觀點則轉趨保守，歐元區相較全球股票的吸引力有所消減，原因有二：

近期新冠肺炎疫情的新增病例數激增，加劇了歐元區經濟復甦的潛在風險； 基於對歐元區長期成長動能的疑慮、事件風險和歐洲央行對於恢復銀行業配息的不確定性，使得歐元區金融股相對缺乏吸引力。

歷史回測顯示，當美國科技類股較歐元區金融股更具投資潛力時，美股表現有望優於歐元區股票。

金融市場對於疫情以及美國大選影響保持謹慎，但未見恐慌情緒