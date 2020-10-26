「我等股災再All IN進場」散戶還有機會嗎？

講到這個迷思，今年才剛經歷過最大股災，不知道你ALL IN了沒？ 或者還在等著……看著……盼著……結果又默默地錯過了一次機會？

圖／擷自DAILYFX

依台股為例2008年最低點是3,955點，大家心中的低點都在這。

2011年漲到9,220後來回落到6,609點，看到6,609點，大概也不會有人ALL IN，但又這樣漲上去了……大家心中的低點在這。

2015年上萬點11,014，跌到7,203點，離前個低點6,609還差六百點，大概也不會有人ALL IN，怕還會跌……沒想到又漲上去了……現在大家心中低點在這。

結果2018年就一路漲到11,270點，2019年又回落到9,319點，現在又飆到12,197點…

擇時操作者，很有可能會遇到－－ 現在還不夠低，不想買；漲起來後又嫌貴，買不下手 ，到現在還把錢放在銀行裡……不斷的錯失所謂的高低點。

，到現在還把錢放在銀行裡……不斷的錯失所謂的高低點。 而資產配置者，Buy and Hold，持續享有複利滾存的威力，也不用整天看盤提心吊膽的，你要選哪個？

等待低點進場？你可能要等很久……很久……

標普500創新高次數統計－Ben Carlson

標普500根據近年的創新高次數統計：

* 2019: 19次 * 2018: 18次 * 2017: 高達62次

自從1928年以來，大約有5%的交易日會創新高，也就是平均20天就有一天突破新高。

換句話說，有95%的時間，你會看財經新聞這樣寫著「今天大盤從歷史新高下跌，天要黑了？」這不代表市場永遠不會大崩跌。 但如果你想等低點才進場，你很有可能，眼睜睜看著指數一直漲上去，錢卻一直放銀行… … 浪費時間成本及長期複利的威力。

本文由投資指南宮授權轉載，出處點此 原標:投資迷思：我想要等股災再All IN進場

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