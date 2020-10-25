兩大點影響金融股 投資人怎麼辦 這4字是重點

今年金融股表現明顯不如其他類股，主因在於疫情影響與台幣升值，以及提列的呆帳與匯損，可能大幅吃掉獲利。另外，長線籌碼也對金融股不利，因此最好靜待景氣與籌碼好轉再出手。

即使受到疫情衝擊，今年台股表現仍然令人振奮。只是研究漲升的內涵，若以3月低點至10月16日收盤計算，大盤指數漲幅為49.6％，電子股指數漲幅高達64.5％，傳產（非金電）指數漲幅也有35.8％，但金融指數卻只漲了17.4％。

金融漲幅落後大盤與其他類股，原因是獲利不好嗎？表面上看，在剛公布的全體金控前三季獲利自結數中，稅後純益達3039.98億元，還比去年同期高了2.87％。不過，進一步觀察後就可發現，在這3千多億的獲利中，壽險兩大龍頭富邦金（2881）與國泰金（2882）就占了40％以上，這兩家也是今年以來少數能維持成長的金控。主因在於壽險業於今年投資收入成長帶動獲利提升，第三季又有大筆股息入帳。

疫情衝擊＋匯損 公營行庫落入重災區

不過，台幣升值是吃掉壽險業獲利的最大隱憂。以富邦金為例，9月單月匯損就高達57億元，使得單月稅後純益降到41億元，比8月的132.7億元大幅衰退。若台幣維持在高檔甚至繼續升值，年底須提列的匯兌損失恐怕會更大，值得注意。

從附表可看出，今年金融股的重災區，首推公營行庫。四家公營金控與彰銀（2801）、台企銀（2834），除了合庫金（5880），今年前三季稅後純益年增率都比去年衰退達2位數以上。

為什麼？一方面是前兩年獲利基期偏高，但主因是近年來海外放款業務是公營行庫的重要獲利來源，在疫情衝擊下，全球主要國家紛紛降息，使得海外放款利差大幅縮減；而且不少海外企業因倒閉或無法償還貸款，銀行必須提列呆帳準備甚至認列虧損。再加上還得配合政府紓困，如展延貸款期限、降低放款利率等，這些都會壓縮公營行庫的獲利，在疫情沒有完全獲得控制、景氣還未好轉前，公營行庫還得繼續勒緊褲帶過日子。

除了獲利，從籌碼面也可以發現金融股出了問題。首先，今年以來外資對於台股雖然是賣多買少，但賣超張數前五名清一色是金融股，這在以往可說是相當罕見。

另一個較少人注意的資料，就是從證交所公布的「集保戶股權分散表」中，觀察持股千張以上大股東的人數與比率變化。一般來說，千張以上大股東持股占股本比率愈高，甚至人數穩定增加，代表長線籌碼安定，後市看好；反之，若大股東持股人數或比率一直下滑、散戶持股卻一路上升，往往就是長線多轉空的訊號。

以官股龍頭、也是近年不少投資人喜愛的存股標的兆豐金（2886）為例（見下圖），過往幾年千張大股東持股比率一直維持在84％至85％的水準，但從八月起，這個數值就一路下滑、大股東人數也逐漸減少，9月底以來更已跌破80％大關；而總股東人數從8月初的31萬多人，至10月初已接近40萬人，「大戶出、散戶進」的狀況很明顯。

另外，存股族最關心的除權息行情，今年的金融股也讓他們失望了，大多數金控股今年都無法填權息，即使盤中曾一度填息，但也很快回跌，普遍處於貼息狀態。

從以上分析可知，即使整體金控前三季獲利比去年同期好，但仍不乏隱憂，所以金融股漲幅落後電子與傳產，是有脈絡可循的。更重要的是，每年到了年底，就是金融股提列呆帳或匯兌損失的高峰期。

獲利、配息恐不佳 存股族要有心理準備

以往金融股走多頭時，這些暫時提列於帳面上的損失，往往在次年可以沖回，因此股價下跌反而是不錯的買點。但是今年的金融業、尤其是銀行的獲利勢必下修，加上明年疫情何時獲得控制、景氣何時恢復還是未知數，且因後市不明，金融業會多保留現金在手上，因此明年的獲利與配息恐怕都不樂觀，存股族要有心理準備。

現階段對金融股最好「多看少做」，至少得看到長線籌碼出現好轉跡象、外資轉賣為買；或者觀察想投資的金融股，長期以來的股價淨值比（P/B ratio）進入長線低檔區再布局，才是較穩健的作法。

文章來源：今周刊

延伸閱讀

大選對美股的影響

金融股還能不能存？專家：撐過「這時間」，報酬率不見得會輸電子股

最新PIMCO長期展望：擾亂因素升級