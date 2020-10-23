五年級理財│提早投資理財 退休生活更優渥

Cindy是五年級生後段班，但周圍已經有不少的朋友退休，且有人因退休金規畫得宜，退休生活過得愜意，但有些人僅依靠政府退休金而過的拮据，因此，她希望能在退休前能透過投資理財，籌存更多退休金。

我目前是五年級生，距離退休約有10～15年，目前有二間自有房子，一間為自住，另一間則出租，兩間房子的貸款早已繳清，兩個小孩也已開始工作，在教養支出上告一段落了。本來與先生規劃退休後可以靠政府退休金和房子租金收入即應可以支應退休生活，包括日常生活開銷以及一年二次的國外小旅行。

不過這陣子跟已經退休的朋友們聚餐，聽他們講述退休生活，有人因在退休前透過投資理財準備退休金長達20年，因此連同政府退休金，讓他們的退休生活過得相當優渥；但也有朋友因早年無退休理財的意識，目前僅靠政府年金和既有存款度日，雖然還可以過日子然而需要省吃儉用。

另外有位朋友大不幸罹癌而被迫提早退休，雖然保險給付有分攤一些費用，不過自費用藥的部分以及衍生的照護費用讓他早已陷入啃蝕老本的狀態。

聽完朋友們的經驗與遭遇後，我覺得我應該要趁目前距離退休還有一段時間的狀態下，透過投資理財來讓退休金準備再多一些，期望退休後還可以享有當前的生活水準，即使未來若不幸患了重大傷病，也致於造成小孩太大的經濟負擔。

經過與先生討論後，目前扣掉所有生活費用後，我們每月還可以有4萬元做定期定額，雖然我們都是五年級生，投資屬性仍偏向積極型，當然也希望能在有風險控制的前提下進行理財，因此想請理財專家建議合適的商品。

理財健診│目標風險基金 核心部位首選



文：群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧

對於大部分的人而言，在職場投入大半輩子後，最希望能好好享受退休生活，除了有健康的身體能夠遊山玩水外，擁有健康的退休規劃更是重要，特別是隨著國人平均餘命延長，退休後的生活規劃還需考量長壽風險和通膨風險，因此即早投入退休金準備更顯重要。

以Cindy的情況來說，距離退休年齡大概還有10～15年，說長不長說短不短，但比較有優勢的地方在於Cindy夫妻已是無負債狀態，也無須再負擔子女的教育費用，還有租金收入，相信再搭配理財工具操作，有助加速兩人的退休資產累積，降低往後退休生活的焦慮感。

在退休理財工具的選擇上，面對金融市場的千變萬化，使得一般投資人在退休理財的長期道路上，投資標的的選擇難度又更高。

共同基金不失為一般民眾可多加利用的工具，透過專業投資團隊操作來降低標的選擇的不確定性，再搭配長期定期定額紀律投資，以時間換取複利效果，不僅免除擇時布局的複雜度，時間拉長下來還能降低平均投入成本，循序漸進的累積退休資產，多份安心感。

其中，專門為退休理財所設計的目標風險基金便是Cindy可參考用以退休理財核心部位的首選。

這類產品的優點在於，目標風險的設計是在限定風險水準（積極、穩健、保守）的前提下，進行投資組合配置，而當市場整體波動風險隨多空環境而起落，基金的投資配置也會因應做調整，持續有效地強化風險控管並優化報酬，以期在承擔合理風險水準的前提下，可達到其對應之投資目標。

再者，組合基金的好處為透過專業投資團隊來篩選合適的基金，同時也帶來風險分散的好處。

對投資人來說，僅需依照自身的風險屬性和需求來選擇投資風格相對應的目標風險基金。

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