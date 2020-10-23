目標風險組合基金 省時、省力

根據內政部公布的最新人口統計資料，今年前八個月人口自然增加率為負成長千分之0.71，人口自然成長持續亮紅燈，進一步觀察國發會日前公布的最新人口推估報告，台灣總人口在今年將轉呈負成長，較上次推估提前兩年，也將於2025年進入超高齡社會，凸顯退休養老金自立自強的重要。

財富管理專家認為，面對少子化及超高齡社會來臨，加上國人平均壽命延長，若希望能達到樂齡安養的目標，退休理財更是勢在必行，建議投資大眾即早著手退休規劃，而在理財工具的選擇上，投資人若對於資產配置不熟悉、不知道該如何選擇投資標的的話，不妨參考市面上專門為退休理財所設計的目標風險組合基金。

包括基富通好享退專案中，由群益投信和安聯投信推出的產品便屬此類型，7月份宏利投信也推出同型產品，僅需依個人風險偏好來選擇積極、穩健或是保守型風格的產品，便能享有由專業投資機構操作服務，簡化退休理財複雜度，提升往後面臨退休時的安心感。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，對於生活型態忙碌的現代人而言，善用各式科技和服務來提升生活便利性已司空見慣，而在退休規畫方面，其實也未如想像中複雜，同樣也能運用理財工具來達到投資目標，針對退休規劃所設計的目標風險組合基金便是最為便利的工具。

目標風險組合基金具有三大特色，林宗慧說明，首先是具有積極、穩健、保守三種投資風格可選，投資人僅需花一點時間了解自己的風險屬性及偏好，再去選擇相對應風險水準的產品即可。其次為基金的投資標的是透過專業投資團隊依質、量化指標篩選而出，為投資人節省寶貴時間，也降低投資不確定性。

第三特色是在限定風險水準的前提下，當市場整體波動隨多空環境而變化時，基金的投資組合內容也為因應調整，投資人無須費心去調整部位，便能自行維持風險承擔在原先設定的水準，即在追求資產配置和資產成長之餘，也為投資人做好風險控管，可說是最省時、省力又具投資效益的退休金準備方式，搭配定期定額紀律操作，長期來看還有助降低平均投入成本。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑建議，金融市場波動難免，長期退休理財規畫需求，可布局跨國組合平衡基金，因多元配置，且由經理人專業判斷，可控風險又掌握收益機會。採核心加衛星配置，組合低波動投資級債基金為核心，高機會、高收益股票基金為衛星。

善用手續費優惠 提升投資效益

退休理財因為屬長期作戰計畫，以共同基金投資來儲備退休金，應善用投信公司推出的手續優惠專案，可有效降低投資成本支出，長期下來貢獻退休金財庫，尤其目前時值第四季，基金公司每年此時都有手續優惠專案啟動，最佳為定時定額零手續費，及單筆手續費折扣，年年省一點，退休時也多一筆可觀資金。

日盛投信表示，時序愈來愈近歲末年終，投資人把握年度最後一季的投資配置，包括日盛、群益、台新、瀚亞、安聯、第一金、保德信等投信都推出基金優惠。由於投資市場變化莫測，訴求長期退休金的穩健布局，定時定額方式投資基金，趁低檔累積單位數，待行情回穩後即可見到不錯的投資效果。

但以每月定期定額3,000元為例，以平均手續費1.5％計算，連續投資五年，手續費支出將達2,700元。如果趁投信公司推出的手續費優惠，將有助拉升投資效益，且可省下不少投資成本。

群益投信指出，今年疫情干擾下，金融市場波動劇烈，投資操作的難度更高，更加凸顯定期定額長期退休投資策略，具有平均成本、降低擇時風險的投資優勢。

但除一般定期定額外，日日扣停利加碼策略，更具逢高停利、逢低加碼、停利轉申購等功能，在機制設計和使用便利性上都更加聰明靈活，有利協助投資人理性面對市場起伏，不受追高殺低牽動，因而錯失投資獲利良機。

投信公司配合投資人，不受人性追高殺低，錯失投資獲利良機，並鼓勵養成長期紀律投資，不定期提供透過申購基金手續費優惠，如定期定額和日日扣終身零手續費，單筆投資定額也有零手續費。

台新投信認為，退休族理財二大目的為安心抱股、長線報酬佳，定期定額投資基金是最佳的投資策略。包括門檻低、自動扣款、隨時進出、平均成本四大效益，累計長線可觀報酬，享有退休樂活人生。尤其善用手續費優惠加碼，更是適合退休族定期定額長期配置的絕佳選擇。

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