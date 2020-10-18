不甩疫情衝擊 這些族群、個股有基本面撐腰

熱了大半年的台股，即使延續到9月，還是有不少公司營收表現再創新高。

《今周刊》從營收相關數據，篩選出第三季表現優異的公司，提供投資人參考。

雙十國慶連假過後，上市櫃公司陸續公告9月營收，在第三季營收全部亮相後，可以看出今年台股第二季開始的產業趨勢：從防疫概念股轉為科技電子股的主導盤勢，延續至今。

美中貿易戰引發的轉單效應，以及防疫所帶來的遠端辦公需求，更讓以科技電子業為主的台灣產業受惠不少，是今年台股在全球股市表現，排名前段班的主要原因。

不過，現在的台股指數基期相對高，持續在1萬2千點以上區間盤整，相較今年第一季末，指數從萬點以下的低基期開始往上噴發，截然不同。

基期愈高，選股就愈要小心。買到業績不如預期的股票，股價一下子從創新高跌到季線以下的情形，也不少見。

IC設計重回盤面主流

比較特別的是，近年來台股容易從同一個族群開始起漲，個股單獨表現的機會不大。由於資金匯聚於同一個族群，族群內的個股表現時常同進同退，而這些企業從股價到營收表現，成長幾乎不間斷。例如疫情一開始的防疫股，到第二季的遠距辦公、IC設計，再到9月底的綠電、航運等，在基本面有題材的情形下，資金才有理由在這些族群之間持續輪轉。

尤其是IC設計，雖然第三季的股價表現不如第二季那麼突出，不過從第三季營收來看，IC設計族群的表現，仍然相當不錯。尤其是近期在中芯受到美國制裁後，相關IC設計廠商又有轉單效應，在題材和業績的加持下，IC設計相關族群再度成為市場焦點。

本業長期虧損的音效晶片供應商驊訊（6237），在遠端辦公趨勢之下，USB耳機相關晶片終於迎來春燕，帶動第二季開始轉虧為盈，第三季營收2.79億元，年增超過2倍，第三季單季營收更已經超越今年上半年。

受惠遠距商機，圓剛第3季營收超越去年一整年。圖／吳東岳）

產品以USB音訊IC為主的驊訊，除遊戲周邊產品的供應鏈帶動成長外，法人則指出，在現今蓬勃發展的物聯網系統中，語音扮演一項不容缺席的吃重角色。如空調設備、智慧洗衣機等均逐漸引入聲控系統，未來語音指令需求所帶動的商機可期。對長年耕耘音訊市場的驊訊來說，也是準備收穫過往累積成果的時機。

遠距概念、蘋概股皆受惠

另一方面，疫情以來居家辦公帶起的筆記型電腦、遠距辦公相關配件需求，直到第三季仍不見衰退。不少電腦周邊廠商營收，在第三季創下新高。音訊卡大廠圓剛（2417）營收持續扶搖而上，第三季營收超越去年全年，相比第二季也有逾176％增幅。

而下半年個人電腦銷售旺季，也讓相關配件需求續旺。鍵盤廠精元（2387）第三季營收65.08億元，年增85％、季增高達25％。

身為蘋概股一員，精元第四季有機會受惠於年底推出、搭載ARM架構處理器的MacBook。因晶片成本降低，售價相較過往的MacBook系列可能便宜2至4成，預計可以刺激MacBook銷量成長，精元也將會同步受惠。

值得注意的是，精元毛利率從今年第一季不到8％，成長到第二季的16％，也讓第二季營業利益率首次上升至雙位數的10％。第三季的毛利率是否會再度提升，擺脫過去高營收、低毛利的骨感獲利架構，則是接下來觀看精元第三季財報的重點。

防疫概念股仍有上漲空間

除了電子產業之外，還有股價已經從高檔回檔至今的防疫概念股。如今北半球進入秋冬，全球染疫人數仍未獲得控制，在有效疫苗尚未問世之前，相關防疫股則有可能會再度成為市場關注的焦點。

尤其是測溫系統、測溫槍等基本面第三季仍有亮眼表現的產業，股價或許還有上漲的空間。MCU（微控制器）製造商松翰（5471）上半年受惠於疫情，主打高精度量測及醫療保健市場的整合型MCU，銷量大增，半年銷量近7500萬顆，遠超過2019年全年的5500萬顆。

即使松翰經過疫情高峰的第二季、上半年營收大爆發，第三季營收卻也不見衰退，季增2.6％，連續兩季營收創下歷史新高。

根據松翰在法說會上指出，在後疫情時代視訊會議、遠端工作及遠距教學的需求帶動下，USB影像產品及通運型MCU需求，下半年有望回溫。綜觀松翰的旗下產品，跨足防疫及遠端辦公，皆是今年的主要產業趨勢；站在產業浪頭上的松翰，第四季營運表現，仍不看淡。

文章來源：今周刊

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