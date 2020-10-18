金融股還能存？撐過這時間不見得輸電子股

金融業9月營收全數公布，觀察金融類股今年1~9月稅後EPS（每股稅後盈餘）多數呈現年減，加上三大法人賣超金融股仍不手軟，讓許多存股族愈存心愈慌；然而，國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，只要策略、做法與心態調整好，存金融股的報酬率不見得會輸電子股。

以今年1~9月金融類股的稅後EPS來看，僅京城銀（2809）一枝獨秀繳出年增破8成的成績，也因為這樣的「實力」讓三大法人在近30天內皆站在買方。不過，能繳出像京城銀這般成績的金融股並不多，也因此在資金集中於電子族群的環境下，三大法人對金融類股多站在賣方。

但法人減碼的態度卻沒有影響投資人對金融股的興趣，從近期力推定期定額存台股的國泰證券與永豐金證券平台上可以看到，小資族最愛的定期定額存股標的中，前10名中皆有近半數是金融股。

金融股在低息環境持續且美元走貶的雙重利空夾擊下，獲利受到極大壓力，蔡明翰舉例說明：「金融股很大一塊獲利就是收集大家的保費後，在出險前去做投資，當初在高利環境（3%~5%）下可能已經答應客戶要給3%~5%的報酬率，現在因為超低利率遭遇負利差，壓力當然大。」

也因此他建議投資人：「如果你預期的投資期間是用1天、1周、1季、1年來計算的，我會建議不要考慮金融股。但如果你是預期每個月有一筆閒錢可以進入市場，且可以一口氣存大約3年，投資金融股的績效不見得會比投資電子股差。」

蔡明翰用一條直線與一條斜線來形容金融股與電子股的走勢，並解釋指出：「對資金不多但有意願持續投入，類似零存整付概念的投資人來說，現在的金融股就像一條躺直的線，持續買進可以累積到比較大的部位；用同樣的錢去買電子股，可能會愈買愈少，儘管帳面上報酬率好像很驚人，但其實根本沒多少錢。」



永豐金證券也指出，金融股相當適合用定期定額的方式存，因為價格越低能買到的股數越多，而金融類股受總體經濟面影響相當大，通常股價受長期因素影響深遠，不適合幾個月就想賺取價差的投資型態。

那麼，想存金融股的投資人，到底要存多久才能看到成效呢？蔡明翰分析，由於美國聯準會已經表態寬鬆環境將持續到2023年，以股市通常會跑在前面的常態來看，金融股股價有機會領先2~3季開始反應，「屆時也許有3成的獲利空間，金融存股族就可以一吐3年來的悶氣」。

至於想要提高存金融股的勝率，永豐金證券分析，買了就不看盤的蓋牌投資法，不一定是最好的方式，應該要關心一下近期整體市場是否有過熱或過度恐慌的跡象。同時，也建議每次保留三分之一以上的現金，等待平均3年左右出現一次的漲多拉回進場加碼點，增加整體未來獲利。

另外，根據歷史數據統計，台股通常在10年左右會遭遇一次較大的系統性風險，這時存股族就可用「停利不停扣」的策略，也就是將部分累積的存股獲利了結變現，但是仍然維持定期定額存股，如此一來，在系統性風險結束後，又是另一次取得較低成本的存股循環開始。

文章來源：今周刊

延伸閱讀

存股必看》好公司也要買在便宜價！以聯強為例：5個方法教你準確算出便宜價，股利價差兩頭賺

鴻海員工分紅獎金提前一季入袋 平均4到5個月

新興市場展望：不確定前景中的投資機會