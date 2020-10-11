有些即將退休或已退休的中產階級及中小企業主因經營事業有成， 除了有錢、有股票外，房產更是到處買，他們不是愁退休金準備金不 夠，而是煩惱如何將資產傳給下一代。專家表示，除了生前贈與外， 可以善用法律做好身後財產規劃，另外，「信託」也可以解決資產傳 給下一代的麻煩事。

在傳承財富時，專家認為，民眾需要思考如何公平分配才能維持家 庭和諧，如果移轉的是金錢，很容易均分，但不動產、股票、古董珠 寶價值不一，有時難以均分，如果沒有在生前作好規劃，這些財產常 成為後代子孫爭吵的根源。

建業法律事務所資深合夥律師韓世祺指出，有關財產安排可以在生 前立遺囑預先將財產作規劃，如在遺囑內寫明A棟房屋由長子繼承， B棟房屋由長女繼承等。不過，遺囑也有其限制，因為遺囑法律上有 形式的要求，內容上也有法律限制，應特別留意，以免留下有爭議的 遺囑內容，非但無法順利傳承，反而會演變成更激烈的後代爭產大戰 。

韓世祺指出，法律上規定立遺囑可有以下五種形式：一、自書遺囑 ：由遺囑人「親自」書寫遺囑內容全文，載明年、月、日，並親自簽 名為之。二、公證遺囑，三、密封遺囑。四、代筆遺囑。五、口授遺 囑。如果不是用以上形式立遺囑，遺囑即屬無效，立遺囑人的安排就 完全付諸東流了。

除了要留意立遺囑的形式之外，還要留意到法律對於繼承人「特留 分」的保障，在民法第1223條，對於所有繼承人均有特留分的規定， 即繼承人最少應受分配的價額，即使立遺囑人有自訂遺囑，但若有繼 承人因而受分配的價額不足特留分時，被侵害之繼承人得自由決定是 否依民法第1225條規定主張「扣減權」，向其他多分到的人要求扣減 ，以補足其不足的數額。

舉例來說，A先生的繼承人只有兩個兒子，兩個兒子的法定應繼分 各為二分之一，其特留分則為法定應繼分的一半，也就是四分之一。 由於A先生在生前都是由其次子B先生扶養及照顧，因此，在神智清醒 時即立下遺囑將其所有房地產、股票、現金都由次子繼承，完全沒有 保留給在美國的大兒子C先生。A先生過世後，C先生回台主張其特留 分，此時B先生仍必須將屬於哥哥的特留分，也就是所有遺產的四分 之一扣還給C先生。除非C先生自認沒有照顧父親，對父親的遺囑無異 議，B先生才可以順利繼承其父親所有的財產。

法界人士指出，但現實的社會中，類似像C先生的人不要任何遺產 者並不多，因此，要順利移轉資產給下一代，除了立遺囑之外，生前 安排信託是可以順利傳承且公平資產的不錯的方法。

生前信託 資產傳承免操煩

爭遺產非豪門專有，常聽聞有兄弟或兄妹為了一間不太起眼的房子 鬧上法院，因此，財富要順利傳承給下一代並不件容易事。專家指出 ，將財產透過生前信託，可以公平、順利且完整且順利地傳承下去。

信託公會表示，在生前可以將所有的財產(如房屋、土地、股票) 交付信託，即使房子座落在不同區域，未來房價漲跌不一，透過受託 人專業的管理，繼承人仍可按受益權比例平均擁有收益。信託公會秘 書長呂蕙容表示，財產傳承信託除可以讓分配公平外，還可以透過信 託先作資產整合。

儘管從自2020年7月1日起，財政部與金管會實施單一窗口查詢金融 遺產的便民措施，遺產稅之納稅義務人只要就近到任一國稅局即可查 詢被繼承人之金融遺產。但對於非金融遺產或者利用他人名義持有的 投資或股票，或者不知被繼承人財產所在地的房產、珠寶、藝術品等 ，繼承人即無從查起。

呂蕙容指出，如果民眾在生前辦理財產傳承信託，即可將名下有價 證券、現金及不動產等資產交付信託，並與信託銀行約定好財產的管 理與運用方式，透過信託機制將資產統一整合在單一的信託帳戶內， 日後繼承人即可透過信託銀行掌握被繼承人在信託專戶內的所有資產 ，不會有遺漏的情況。

除了可透過信託順利移轉資產之外，呂蕙容說，高齡長者靠信託防 兒爭產並保障自己的老年安養金。

曾有一位80歲的長者，雖有數名子女，卻只有一位女兒願意照料， 在缺乏資金支付生活及醫療開銷下，這位長者先變賣名下土地。

信託公會表示，這位長者因怕其他子女要求分配售地款，並擔心這 筆養老金引發家庭紛爭，長者的家人則透過「自益信託」方式，將此 筆錢能用於照顧這位長者到身故為止，若有剩餘的資金再給繼承人。 因此，受託人受託管理信託財產，約定由信託專戶支付這位長者每月 生活費、醫療費及看護費用等，並依照信託監察人的指示給付其他臨 時款項。

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