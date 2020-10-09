六年級理財│固定收益型資產 擺脫三明治族壓力

六年級生的Nancy，在貿易公司上班十餘年了，目前存款約200萬元，雖然是雙薪家庭，但身為三明治族的她，有一雙兒女要撫養，還有父母要孝敬，存款速度遲遲無大幅進展，有時還成為月光族，加上眼前進入低利率時代，定存愈存愈薄，該如何理財才能長期又有效率地建立自己豐厚的投資部位呢？

這些年工作下來雖然有些存款，但是因為家中老小的開銷都不小，加上低利率時代銀行的定存收益太低，我開始擔心收益增加的速度可能很快要低於開銷的程度，面對市場中各類商品，我希望能有穩健報酬的同時又不要有太大的波動，最好還可以定期領些收益，但對於很多種債券商品都不是很了解，對於股市商品更是害怕，很想尋求能有效參與市場但又不用承擔太大風險的基金商品，而且最好可以長期持有不用煩惱波段操作的問題，因此想請問專家有無推薦的標的。

理財健診│善用ESG永續投資策略 降低風險

文：凱基投信ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘

凱基投信表示，針對Nancy的現況，在自身財力有限、須慎選理財工具之下，搭配目前低利環境持續驅動資金追逐收益資產，建議從固定收益資產中，找尋具較高殖利率的信用債券或較可望累積長線收益空間的債券資產，並採取單筆分批加碼的策略進場，一來有助分散風險，二來透過收益型資產累積長期報酬空間，三來可藉由收益型資產的配息來因應生活開銷與支出。

凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘分析，現階段債券資產當中相對看好利差型債券，如高收益債及新興市場債，有二大原因：第一，低利環境驅動資金向高收益債靠攏，爭取收益空間；第二，信用債的收益穩健性較佳，有利防禦資產組合的波動度，亦可追求長期投資效益，當然目前經濟前景的不穩定性，仍將引發企業違約的可能，建議可透過ESG的永續投資策略布局，有助降低潛在違約風險。

其實像Nancy這種三明治族，最擔心在投資或儲備退休金的過程中，遇上金融市場黑天鵝或大幅波動事件，恐將造成資產組合的減損或需要更長的時間來恢復修正前的資產價值，也因此做好永續投資策略的規劃，是現代人投資理財上不可或缺的新型態觀念。

劉書銘表示，以今年為例，當全球金融市場歷經疫情風暴後，ESG因子分析對於資訊揭露較不透明的高收益公司債，就能發揮檢視的重要性，像是ESG評等較佳的發債公司，多半具備較佳的財務體質，此外，投資債券最重視企業還本付息的能力，若擁有較低的違約率有助提升長期的報酬表現，這對於債券投資人來說是相對穩健之投資標的。

進一步來說，在高收益債券基金的投資組合納入較高評等的ESG債券，除了可讓投資人較能滿足收益水準，亦可兼顧長期較佳品質的高收益債資產，有助恆定並持續地追求長線理財目標。

延伸閱讀

六年級理財│頭部傷害治療漫長 提早規畫防意外

六年級理財│搭台股熱潮 賺全家旅遊基金

六年級理財│尋穩健投資標的 拚存買房頭期款