低利環境下買利變型保單？先思考這3件事

為了規劃理想的退休生活，許多民眾會將利變型壽險，視為資產配置的選擇之一，但在利率處於低檔，且未來幾年，低利環境仍可能持續的情況下，購買利變型保單，有哪些該注意的地方？這類商品，對不同年齡、不同理財需求者，都是合適的商品嗎？

據內政部統計資料顯示，2019年國人平均壽命為80.9歲（男性77.7歲、女性84.2歲）創歷年新高，男、女性平均年齡也比全球平均值高出7.5歲及9.2歲。人均壽命越來越長，代表民眾退休金的準備，必須更充足，才有辦法應付未來的支出。

想規劃退休生活？先問自己這四個問題

對於有意規劃退休金的民眾，元大人壽建議，可先問自己四個問題，第一，距離預設退休年齡還有多少時間？第二，目前準備的退休金是否足夠？第三，若退休金仍有缺口該如何補齊？第四，除了準備退休金外，有沒有規劃醫療與照護預備金？

元大人壽指出，計算距離退休所剩的時間，就能清楚知道自己還有多少時間可進行準備，有效掌握時間複利效果；其次是將退休三支柱（如社會保險、職業退休金，以及個人儲蓄、投資或商業保險）的每一分錢合計，檢視距離自己的理想退休生活支出，有多大差距，再挑選較適合屆退族的商品；例如，現在美元適逢低點，美元利變型壽險或許可以成為資產配置的選項之一。

不過，關於利變型壽險商品的購買，常有民眾分不清楚預定利率和宣告利率的差異。對此，公勝保經婕勁事業部經理吳婕存表示，所謂「利變型保單」，指的是利率變動型的保險，除了有「預定利率」外，還有增值回饋分享金的「宣告利率」。

吳婕存指出，增值回饋分享金，指的是保單宣告利率扣除預定利率後的增值空間，通常有增加保額、儲存生息及現金給付等三種方式可選擇，算是低風險、可保本，同時兼具壽險保障的保險產品之一。

利變型壽險「保本」特性 較適合屆退族

保險的概念應以「保障」為主，吳婕存說，保險並非投資工具，而是為了保障日後生活而存在，而利變型保單因預定利率所致，有一定的「保本」特性，適合正在規劃退休的屆退族，因為退休金不應受到任何波動。

利變型保單也相當適合已有明確理財目標的民眾購買，像是父母幫小孩存教育金，或海外旅遊金等用途，除了保本外，還有些許增值空間，適合想要有保障同時又有資產配置需求的族群。

但是，低利環境仍是未來幾年的趨勢，現在還適合買利變型保單嗎？吳婕存說，從資產配置的角度來看，民眾不宜將所有資產配置在高風險的工具上，而購買利變型保單的目的是為了「保本」，因此需特別注意保單的「預定利率」而非宣告利率，因為預定利率為固定數值，也就是保險公司一定會給出的利率。

買利變型保單要注意什麼？先思考目的、低利環境、匯率風險

吳婕存提到，她給客戶的理財觀念，通常是收入的60%作為支出、30%投資理財、10%為醫療風險規避，在未來利率可能會更低的情況下，有些民眾或許會認為，既然利率這麼低，就不要購買這類型產品，但值得留意的是，穩健保本的資產，也應是投資理財的一部分。

不過，購買利變型保單仍有一些需要注意的事項，吳婕存說，購買前應先思考其目的，像是為了退休做準備，還是為了資產增加等原因，因為未來低利環境還會持續好一陣子，可想而知的是，宣告利率未來也可能跟著下滑，代表其增值空間可能有限，但仍能著重其保本特性。

而利變型保單多為長年期的終身壽險，也有部份產品是以外幣計價，吳婕存表示，除了需留意長期的匯率風險外，若累積保價金期間不夠長，不足以扣除相關費用，臨時要解約的話，解約金可能會侵蝕到所繳保費，因此購買前應先思考，未來幾年能否負擔其保費，尤其是想存未來退休金的民眾，需特別留意。

文章來源：今周刊

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