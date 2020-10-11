挑50元以下好股 用這標準股息、價差都能賺

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

早年曾經擔任投信基金經理人的王順興，在股市投資上也具有一定的資產配置概念，他將投資資金分成兩大塊，自成一套「鴛鴦鍋戰法」，一邊是以價值型選股出發，目的是創造穩定的現金流，像他長期持有的錢櫃，就是以穩健收息為投資目標；另一邊則是成長型標的，以追求資產增值為主，也就是聚焦那些有夢、有題材、未來具備想像空間的公司。

受惠3大明確政策 重電4君子擁抱綠能大未來 營運添翼

最明確的題材，是有政策背書的產業趨勢，在「2025非核家園」的蔡政府能源轉型大計之下，太陽能、離岸風電等，各自都被喊出將有創造數千億元商機的可能；另一項明確政策，則是可望帶動機電設備需求的「前瞻軌道建設計畫」；再來，國際情勢轉變下，政府祭出各項措施鼓勵台商回流，又會帶動企業設廠，引發相關基礎設備需求。而能夠受惠上述3項明確政策的族群，「就是重電產業！」王順興說。

於是，他開始聚焦所謂的「重電4君子」，包括中興電、華城、士電、亞力。「分析這4家公司，總市值約6百億元，對比未來光是太陽能就有超過2千億元的整體商機，想像空間就很迷人。」其中，王順興尤其看好華城，認為長線股價有上看60元，甚至更高的契機。

原來，他除了看好華城在離岸風電的可觀商機，也樂觀期待已經與特斯拉合作多年的華城，在電動車儲能商機的布局上將逐漸發酵。「華城去年EPS有1.57元，今年上看2.3元，在這些新需求的帶動下，明年EPS有機會挑戰3.5元。」

題材多元相對抗跌 南帝跨足半導體 有望挹注獲利

至於全球前5大NBR（丁腈橡膠）乳膠廠南帝，則是近期另一個被王順興相中的標的。

他表示，受惠醫療手套缺貨，乳膠利差持續擴大，南帝今年第二季單季毛利率34.8％，同業申豐的毛利率則在46.2％；但法人認為，由於申豐與上下游供應商之間採現貨報價，而南帝則採合約價，報價會落後原物料成本變化約二到三季，因此南帝第三季毛利率不無挑戰40％的機會。

王順興分析，以手套市況供不應求的狀況推估，今年南帝獲利預估可成長24％，明年獲利還可續創歷史新高，今、明兩年EPS分別有望挑戰3.6元與4.2元；加上持股44.2％的南美特，所生產的CVD（化學氣相沉積）為半導體製程的關鍵材料，除了供貨國內半導體大廠外，隨著美中關係緊張，一旦成為轉單受惠股，也很有想像空間。

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文章來源：今周刊

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