00878會夯不是沒道理？實測跑贏大盤這麼多

今年以來最夯的投資商品之一，國泰永續高股息（00878）ETF，在短短時間內，人氣直逼業界長青樹元大台灣50（0050）；而令投資人好奇的是，將「永續」（ESG）概念納入投資決策中，對報酬率確實有幫助嗎？

首先，根據施羅德投資集團25日公布，針對全球32個國家、超過23,000位投資人進行的「施羅德全球投資人大調查」可看出，在基金的選擇上，有將近一半（45%）的投資人，願意透過投資永續基金，來表明對永續概念的支持立場。

而就台灣投資人的態度來看，施羅德投信總經理謝誠晃表示：「根據統計，有高達80%的台灣投資人，不願意作違反永續信念（例如販賣軍火、碳排放過量等等）的基金投資，這比例高於全球的77%，以及亞洲的75%。」

此外，從這次的調查也可看到，目前台灣投資人手中持有永續相關產品佔投資組合比例約達三成（28%），謝誠晃認為，這顯示，台灣投資人在永續道德上，已有相當的認知和意識。

不過，納入「永續」概念在投資組合中，真能有較高的報酬嗎？謝誠晃回答：「長期而言，遵守永續原則公司的股價，一定會比不遵守永續原則的公司好。」他進一步解釋，因為，企業若做不好，輕則無法享受稅務豁免，或是需要花購買碳排放權的額外成本；重則業務恐被政府處置或停滯。

以實際的投資商品績效來驗證此說法，今年以來，施羅德環球氣候變化策略基金報酬達21.9%，與MSCI全球指數僅有5.34%相比，表現相對亮眼；若將觀察時間拉長到5年，施羅德環球氣候變化策略基金，報酬率達81.23%，也優於MSCI全球指數的64.15%。

事實上，這並不僅限於股票市場，在債券市場也有類似情況。路博邁投信總經理陳正芳指出：「根據回測研究顯示，將ESG分析應用於新興主權債，可望獲得顯著的超額報酬。」

以摩根大通全球多元新興市場債券指數為例，過去20年的年化報酬率約為7.8%，但若加上總體經濟與ESG因子分析，年化報酬率則提高至9.8%左右。且當市場走跌時，納入ESG因子的投資商品，對下檔風險也有明顯的控制效用。觀察新興債違約國家的ESG表現，可發現在治理能力上普遍較差，因此連帶拖累經濟發展及金融市場穩定。聯合國責任投資原則報告也指出，若國家的貪腐情況越嚴重，通常其債券違約的機率也大幅提高。

凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘也指出：「無論是投資級或高收益債，聚焦高ESG平等的投資組合，有助於創造長期較佳的超額報酬。」不管以美國投資級債或歐元投資級債來看，高ESG投資組合相對低ESG投資組合，都能累積較高的超額報酬，在美國高收益債的部分，也有一樣的情形。

過去，大家愛地球的方法，可能靠減少垃圾量、增加垃圾回收比例；現在，還可以新增在投資時納入永續原則的做法，因為這不僅對環境有助益，長線上也能讓自己的荷包滿滿。

文章來源：今周刊

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