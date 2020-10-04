0050只排第7！秒懂零股族最愛買哪些個股

過去金管會曾示警：「年輕人不買股票是國安危機」，為了解決這項國安危機，讓口袋不深的年輕人也能透過投資來累積財富，證交所將於10月26日推行「盤中零股交易」，希望能讓更多投資人，也有機會搭上高價股的成長行情。

問題一、為什麼推盤中零股交易？

首先，台股一直都有買賣零股（一張股票1000股，不足一張的為零股）的機制，只是過往零股交易的時間僅限於「盤後」，讓不少投資人抱怨買零股想成交還得靠運氣。現在，為了讓投資人能更方便參與台股，且滿足投資人在普通交易時段買賣零股的需求，證交所修訂上市股票零股交易辦法，讓投資人可自10月26日起，於普通交易時段買賣零股，至於既有的盤後零股交易並沒有因此廢除，投資人還是可依現行機制維持運作。

此外，自10月26日起，投資人從開盤（早上9點）起到收盤（13點30分）都可委託買賣零股，在盤後（13點40分~14點30分）也可委託買賣零股。至於在競價方式的部分，盤後零股交易維持僅於14點30分集合競價撮合一次的方式，以價格為成交的優先順序，遇到同價格的情況，則以電腦隨機排序；盤中零股交易則是自上午9點10分起進行第一次撮合，之後每3分鐘，同樣以價格優先原則進行集合競價，同價時再以委託時間先後做為成交優先順序標準。

證交所指出，增加盤中交易時段，能讓買賣零股成交的機會增加，且因為盤中交易門檻降低，可望帶動年輕小資族群投資股市的意願，不但能減緩台股高齡化的現象，同時也可達到普惠金融。



問題二、哪些個股是熱門零股交易標的？



如果以近三個交易日的零股成交金額排名來看，以台股權王台積電（2330）最受零股族喜愛，近三日零股成交總額突破2億元，不但遠高於排行第二名股王大立光（3008）的6606.3萬元，且在近兩個月內僅有6日不在排行第一名的位置。其它同樣受零股族喜愛的個股或ETF，還有聯發科（2454）、鴻海（2317）、統一超（2912）、豐泰（9910）、台灣50（0050）、國巨（2327）、玉山金（2884）、日友（8341）。

其中，以排名前三名的個股來看，昨（25）日收盤價分別為台積電424元、大立光3355元，以及聯發科585元，也就是說，投資人要買一張台積電、大立光或聯發科，就要花42.4萬、335萬以及58.5萬元，若以2018年主計處公布的勞工薪資中位數，平均每月約4.1萬元來計算，勞工得不吃不喝一年左右才買得起台積電與聯發科股票，想擁有一張大立光股票，更要不吃不喝7年。

也許有人會想：「買不起高價股，大不了就買低價的雞蛋水餃股。」然而，永豐金證券董事長朱士廷分析，近年來台股一直有高價股走勢偏強的情況，若投資人因為買不起，就無緣參與高價股行情，其實很可惜，開放盤中零股交易，的確能提高小資族搭上高價股成長力道的機率。



問題三、買賣零股手續費怎麼算？

事實上，不管買賣整張股票或是不到一張的零股股票，都必須在賣出股票時繳交0.3%的交易稅給稽徵機關，買跟賣股則必須繳0.1425%的手續費給券商。其中，在手續費的部分，因為各家券商競爭激烈，可能依照客戶交易量大小而給予折扣優惠，投資人可自己向往來券商爭取更好的條件。

此外，還需要特別注意的是，許多券商在收取手續費時有最低金額20元的限制，如果以完全沒有手續費折扣的條件來計算，零股交易單筆成交金額要超過1萬4035元才划算。

以買進一股台積電股票來說，儘管只要424元，但以最低門檻20元的手續費來計算，等於投資人在手續費的部分被收取約4.72%的比例，遠高於牌告價0.1425%。成本墊高也是影響投資人獲利表現的一大因素，在投入買零股之前還是得精打細算一番。

最後，投資人下單時一定要注意，自己買進的單位到底是「股」還是「張」。

文章來源：今周刊

延伸閱讀

留著股票找房子

新低利時代，債券扮演關鍵角色

全球股市回跌投資人快逃？專家傳授16字操作心法，看好這3國股市