興櫃轉上市櫃的股票可以抱嗎？

每次在抽籤活動中，總是有留言詢問這檔股票可不可以續抱？其實這個東西沒甚麼好問的。

興櫃轉上市櫃的過程中大多存在輔導券商價格操弄的痕跡，做出高價可以吸引投資人參加競拍、抽籤讓券商賺飽手續費，另一方面投資人積極的參與也讓上市櫃的首五日價格可以維持在輔導的合約要求內。

但對投資人來講，抱住股票有沒有好處，要不要第一時間參與呢？我覺得喔。這部分讓實際價格來說話就好了，相信看完實際狀況後心裡就知道該怎麼做了。

將2020.07.01 ~ 2020.09.28 期間興櫃轉上市櫃的個股實際狀況整理如下：

以2020.09.28股價來看：

6588東典光電：參加競拍得標且持有至今 – 套牢

6754匯僑設計：參加競拍得標、參加抽籤得標且持有至今 – 套牢

2241艾姆勒：加競拍得標、參加抽籤得標且持有至今 – 套牢

8089康全電訊：很恭喜，競拍與抽籤得標均獲利中

2754亞洲藏壽司：參加競拍得標、參加抽籤得標且持有至今 – 套牢

2247汎德永業：離上市櫃尚有13天，但股價持續下跌已離競拍得標價很近

從近期的案例來看， 興櫃轉上市櫃 的最高價大多出現在首五日內，而這首五日也就是輔導券商價位攻防的重點時間，要是股價在首五日跌破輔導合約的要求價位，獎勵金就拿不到了。所以囉，剛上市櫃的公司拿到股票有獲利就趕快跑吧!!從過往的案例來看，初上市櫃期間價格大多是先往下走居多，需要一段時間交出財報成績後才會回歸表現。

不要再問，為甚麼興櫃轉上市櫃的股票拿到就要賣？答案就在上面的數據跟圖表，要是你對自己競標到的股票很有信心，那就自己看著辦吧！

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