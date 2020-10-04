美國大選看不清 債券市場怎麼走？

隨著美國大選將近，做為可能改變政策或是環境的重要因素之一，作者希望藉由過往兩次的資料分析，帶大家了解在2008與2016的選舉年，投資級債和高收益債表現分別各是如何。

在這兩年，分別有什麼因素驅動投資級債與高收益債的後續走勢，有沒有哪些能夠拿到現在當做類比，讓大家對於後續市場的走勢心裡更有底呢？

2008年債市分析

以投資級債來說，2008年選後的利差持續走低(如圖)，不難發現一件事，那就是經濟的復甦影響蓋過了總統大選的影響，除此之外，由於利差在相對高點，因此搭配經濟狀況，利差一路下降。

雖然在2009年出利差有所上升，但隨著聯準會祭出一系列的政策，投資級債利差依舊維持趨勢一路走低。導致整年(2008/11~2009/11)投資級債的報酬率上漲超過30%。

再看到高收益債，我們同樣從殖利率和利差的角度開始分析：

透過上圖不難發現，2009年後高收益債的利差與殖利率走勢基本上和投資級債相同，兩者之間最大的差異發生在2008年11月至2009年2月之間。而造成高收益債波動相較於投資級債更為劇烈的主要因素，是在於違約率的提升，選舉反而對於整體投資級債和高收益債的利差影響不大。

除此之外，2008年時的高收益債指數和今天的指數也有所不同，當時高收益企業的槓桿程度明顯比現在來的要更高，這些差異主要來自於2008年後的監管規則更新，以及信評機構對於企業評估方法的差異。

不過雖然2008年經歷了相當大的波動，全年(2008/11~2009/11)的高收益債報酬，仍然達到了50%的水準。

結論

由於金融危機的緣故， 2008年的起始的利差水準相對較高，並且時空背景差異更大，導致選舉影響相對較小(如下表格)。

作者將發布另一篇分析，主要內容是對於環境與當前更加接近的2016年，投資級債以及高收益債的表現和影響因素分析。

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