八年級理財│小資女活用保單 樂享第一桶金

八年級小資女曾曉美進入社會後，每月約3萬元的薪水，但還有租金、生活費用等等，無法累積很多錢，雖然有過去大學打工至今累積下來的小小桶金，但也希望未來可以存到更多錢，讓自己的人生更加燦爛美好。

我之前因為念大學所以北漂來台北，雖然家裡也會給生活費用，但還是不太足夠，所以從大學開始就兼差打工，花剩下的就存下來。

畢業後，就跟社會上的年輕人一樣，是每個月領固定薪水的小資女，每月大約3萬 元的薪水，還要支出租金跟生活費用，常常沒有寬裕的現金可以做其他財務運用，如果每個月有剩餘的錢，就是慢慢累積下來存一筆定存，沒有想過可以多做其他規劃，也沒有多餘的時間可以兼差其他工作賺取更多收入。

但我觀察同時進入社會的其他朋友，發現已經開始有些人透過財務規劃，賺進多餘所得、累積資產，不過對於財務規劃，我也沒時間盯盤、做功課。跟朋友討論過後，他就介紹他的保險顧問給我，幫我作需求分析，釐清我的財務狀況，並不厭其煩地提醒我在保單上、財務規劃上的缺口，透過他的專業逐步讓我信任保險。後來，他終於打動我，願意把出社會後所累積的資產交給他評估與規劃。

當時，我手頭上已經有一筆50萬元的資產，這是從大學打工到出社會一段時間累積下來的。在保險顧問的建議下，我利用這筆錢，再搭配美元保單商品的規劃，例如投資型保單、美元利變型保單，只要我每個月撥出5,000元去累積，六年之後，就可以累積成為人生的第一桶金。

於是，我就這樣開始每個月固定提撥5,000元到保單上，省吃儉用也要留下這筆錢，直到累積六年後，我看到那數字時，很感動也很激動地跟那位保險顧問說，從沒想過領死薪水，也可以這樣「無痛」存到100萬元。這真的讓我很難忘，也很感謝朋友介紹的保險顧問，讓我打開人生新境界。

理財健診│定期型保單 低保費、高保障



文：全球人壽榮耀營業處業務經理陳建賓



青年低薪情況遲未改善，勞動部最新的15～29歲青年勞工就業狀況調查，初次就業時的平均薪資為2萬6,698元，但目前現職平均薪資為3萬1,603元。

這個案例就跟社會上的年輕人一樣，每個月領固定一份薪水，沒有充裕的現金可以做其他運用；也很多社會新鮮人因為不懂財務規劃，對於股票、基金、債券等名詞不熟悉，所以都會用最傳統的定存方式來累積財富，但是現在利息低，想要透過定存來增值，甚至是對抗通膨的效果實在不佳。

此外，很多年輕人也認為保險不重要，一方面是預算不足，另一方面認為保險沒有辦法幫他們累積資產、創造財富。

提醒剛進入社會的年輕人可能薪水低，但千萬不能因為薪水低就放棄累積財富，可以藉由需求分析的角度去規劃，如果每個月可以撥出10～20％來規劃，以3萬元的薪水為例，就是3,000～6,000元不等的金額，利用時間複利、定期定額投資型保單、美元利變型保單等工具來做規劃，長期積少成多，也會達到累積財富的效果。

這個案例就是如此，一個月薪3萬元的小資女透過保單規劃，利用6年時間「無痛」累積資產，最後終於享受到自己的第一桶金。

另外，年輕人在累積財富之前，也要做好自己的基本保障規劃，比如醫療險、甚至是意外險，如果每個月可以再挪出3,000～5,000元不等的金額，同樣也是大約10～20％，把實支實付醫療險、意外險等醫療風險規劃好，就能擁有最基礎的保障。

如果真的預算不足，比如月薪3萬元還要繳租金、手機費、交通費等，真的所剩無幾，那麼也建議可善用定期型保單的低保費、高保障來滿足自己的基本保障，一旦薪水有成長或職場升遷，也務必要同步檢視自己的保障缺口是否還有需要強化之處，才能讓保險傘可以保護生活、面對風險。

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