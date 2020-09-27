想退休怎麼買？14檔生命週期基金出列！

在低利率、低成長、高風險環境下，專家普遍認為，退休理財必須承擔更多風險、納入更多元的資產類型，才能賺到足夠的報酬率。操作難度加大，對一般民眾來說，專家把關的「懶人退休理財工具」也變得更加重要；其中，「生命週期基金」就是近年來最受重視的退休理財工具。

生命週期基金，顧名思義，就是配合投資者生命週期量身打造資產配置的基金。在投資人風險屬性劃分中，「年齡」往往是重要考慮條件，隨著年齡增長，投資人的風險承受度也會隨之下降，生命週期基金的經理人會隨著基金目標日期的逼近，做出相應的資產調配，逐漸降低波動風險。

投資效果上，不妨以「富達目標基金2020」為例。這檔基金成立於2002年5月，是為了「計畫在2020年退休」的投資人設計，正好在今年達到「預設投資人退休時間」。

富達目標基金2020成立18年來，已足夠做一輪完整的生命週期資產配置；檢視該檔基金長期累積績效，會發現成立後的前5年，基金漲跌往往超過美國道瓊指數。

不過，隨著時間延伸，基金距離「預設退休日」的長度縮短，操作上也開始漸趨穩健，淨值波動度逐漸收斂至低於大盤指數。尤其是基金屆臨預設退休時間的前3年，也就是在18年之後，此一現象更為明顯，近3年年化標準差僅有不到5％。攤開最新月報，會發現股票比重已下滑至10％以下，現金部位卻逼近總資產8成，可謂是極度保守、強力防禦的資產配置。

目前國內市場上類似的基金雖不算多，但若把這些基金一字排開，從現在到2025年，再到2050年間的25年間，也能找到14檔基金。這些基金分別設定了12個不同的退休年度，可供投資人選擇。

基本觀念》愈近退休 愈重「穩定度」

若大致區分，未來5到10年內退休的選擇最多，共有7檔；但如果預設的退休時間還有10年以上，則目前市場上僅有六檔基金。不過，既然離退休時間仍長，仍可選擇「最接近時點」的基金加以投資，及早啟動退休理財大計。

在選擇上，首先必須注意的是，若以近期全球金融市場普遍上漲的表現來看，距離預設退休時間愈遠的基金，理論上，短期績效應該要明顯優於「不久後就要退休的基金」，否則就代表這檔「為年輕人準備退休金」的基金恐有操作過於保守的可能。相對地，距離退休時間較近的基金，檢視的重點則必須放在「穩定度」，基金不宜過度重壓積極型標的，避免過高的波動風險。

不過，國泰投信投資型商品部主管粘逸尊提醒，生命週期基金屬於長期投資，投資人要有認知，持有此類基金必須具備足夠耐心，不因市場波動而倉卒進出；而在投資之後，他也建議，「應該每5年重新審視基金的操作策略，是否與當前預設的目標出現落差。」

檢視重點》持股是否太保守或太積極

粘逸尊並指出，檢視的重點，除了各類資產配置所形成的風險承受狀況之外，還要看具體的持股，是否有過於保守或過於積極的狀況。

雖然屬於以「生命週期」為計算單位的長期投資，對投資人的耐性與心性多少有些考驗，但粘逸尊也以自己的實務經驗指出，許多人都會誤判自己的風險承受度，導致選擇錯誤的投資策略，而生命週期基金依照年齡曲線操作，「基本上適合大多數人，有助於避免錯估風險承受度。」

文章來源：今周刊

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