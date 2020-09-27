全球股市回跌 到底要逃還是沉住氣？

受美國科技股拖累，美股與台股近日快速回跌，讓許多投資人驚呼：「要崩了，快逃！」展望第四季的投資市場，到底要逃還是應該沉住氣？專家給出16字操作心法：「逢高部分獲利了結，待回檔再分批加碼」。

美股道瓊工業指數、S&P 500指數、那斯達克指數，在近一周都有3.7%到4.5%的跌幅，本月跌幅更有近6%到9.7%，在美股出現較大壓力的情況下，台股今（24）日也遭空軍襲擊，摜破季線支撐，市場恐慌情緒升溫。面對波動劇烈的市場，投資人該如何應對？

野村投信分析，全球經濟仍在復甦的軌道上，股票及債券資產的潛在上漲空間仍可期，建議投資人手中資產若漲多，可適時獲利了結，如此一來，在股市回檔時才有子彈分批重新投入，其中在股市的部分，最看好美國、中國及台灣。

野村投信投資長周文森也依照投資人風險承受度不同，給出不同的投資比例建議，「穩健或積極型投資人可配置6成股票、4成債券；比較保守或較擔心市場波動的投資人，建議40%到50%資金放在股票，40%放債券，現金部位可留10-20%。」

野村投信海外投資部主管呂丹嵐則分析，目前全球股市因低利環境、資金充沛，加上基本面最壞情況已過，這些條件可望持續到明年，雖然過程中會有震盪，但長線多頭格局不變，股市拉回時可尋找加碼點，「建議大家不要滿手但也不要空手，不要跟資金行情過不去。」

而投資人最關心的台股市場，若從基本面來看，統一台灣動力基金經理人劉彥伯指出，台灣下半年外銷訂單及內需消費逐季升溫，行政院主計處預估台灣2021年GDP成長率由2020年的1.56%提升至3.92%，增速加快。此外，台股企業獲利在今年第一季最低，下半年可望回升，預估全年增長率可達7.4%，有助支撐台股未來表現。

別跟資金行情過不去 專家：Q4不要滿手但也不要空手

另一個對台股有利的因素，則是仍未停歇的資金派對。野村投信國內股票投資部主管姚郁如認為，「因為利率非常低且全球央行大印鈔，很多人這輩子可能沒看過這麼多錢在市場上，這對股市相當有利。」不過，儘管資金行情是一大助力，在第四季「選股」還是最大重點，因為不同產業、個股表現差異相當大。

姚郁如進一步分析，台灣部分產業與公司在第二季業績公布時，盈餘上修不少，顯示台股部分產業結構愈來愈有全球競爭力，對這些有新客戶、新產品與能搭上新趨勢的台灣指標性企業，還是頗有信心。儘管近日台股波動引起市場恐慌，姚郁如認為：「這些波動看起來都是健康的。」

不過，隨著美國總統大選逼近、選情未明，加上美中緊張局勢升溫，以及美國新一輪刺激經濟方案前景不明等不確定因素影響，不僅國際股市波動劇烈，也讓台股跌破短中期均線支撐，不利指數上攻，統一投顧因此建議，可偏保守操作，獲利了結、落袋為安，同時可轉進低基期、低本益比族群及防禦型類股。

文章來源：今周刊

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