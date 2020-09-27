財富自由遙不可及？達成需要準備多少錢

財富自由 四個字，在美國掀起一個巨大旋風，許多年輕人都紛紛加入所謂的FIRE四個字的行列。

財富自由的目標

FIRE: Financial Independence, Retire Early

其實不只是美國的年輕人，世界上許多人為了達成FIRE的目標，竭盡所能的節儉自己的生活所需，不錯過任何可以賺錢的方法，就是為了能夠加快抵達他們的財務終點。

然而，有人會認為財富自由跟退休兩個字畫上等號，我覺得並不完全是。到達財富自由相當於讓工作變成一個選項，此刻的你擁有絕對支配時間的權利。大部分的人都是上班族，領老闆的薪水，替老闆做事情，退休年齡都是超過六十歲了，你可以想想，如果人生的大半輩子都在工作裡度過，會是你所追求的嗎?或許是，或許不是。畢竟在這個時代要找到一個自己很有興趣且不為五斗米折腰的工作並不是那麼容易。沒有人喜歡在別人的支配下過生活，如果可以透過財富自由拿回屬於自己的時間，何嘗不是件好事。

因此，財富自由帶來的另一個概念是，使用金錢買回你自己的時間。

為了要達成財富自由，FIRE的追求者所奉行的方法稱為4%法則。

4%法則

透過簡單的4%法則就可以估算你要累積多少資產才能達到財富自由的境界。他的運作模式是每年領取4%的資產當作生活費，根據過往經驗，投資於全世界股市長期下來的報酬扣掉通膨大概有4-5%，因此提領4%的方法相當於是在不動用到本金的狀況下持續領取生活費，堪稱源源不絕的被動收入。

年支出 / 4% = 財富自由的數字

你也可以使用

年支出 * 25 = 財富自由的數字

或是

月支出 * 12 * 25 = 財富自由的數字

最終版本

月支出 * 300 = 財富自由的數字

這個公式非常好記，做個簡單的表格提供大家參考

圖／ 轉載自YP理財筆記

你有沒有發現，其實財富自由的目標，跟你的生活型態(支出)有相當相當大的關係。如果你每個月要花上10萬元才能生活，那你得累積三千萬才能達成；如果你一個月只需要花個2萬元，那累積六百萬就可以財富自由了，完全取決於你的生活花費。

因此，如果你的目標是FIRE，那最重要的一步就是確認你的財富自由的數字。現在就記錄你的支出，衡量你未來的消費，大膽確立你的目標，我們再來往下一步邁進!

想要知道還要多久才能夠達到財富自由，歡迎使用財務自由提早退休計算機。

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本文由小資yp授權轉載，原文刊於小資yp投資理財筆記

(本篇文章為YP個人心得分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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