中高資產族群 3核心享樂退

據台新銀行理財規劃團隊進行的大數據研究顯示，民眾在工作經驗與收入持續積累下，財富隨年紀增長，55歲以上達個人財富黃金巔峰時期。面對退休年齡接近，民眾對固定收益及保險產品的需求有逐漸增加趨勢，65歲退休以後，對於信託的需求程度將達到最高。



銀行業者表示，隨著個人財富的提高，在邁入退休階段，其理財目標應掌握三大面向，包括「財富保值」、「財富增值」以及「財富傳承」。



凱基銀行也曾調查發現，中高資產客戶對於銀行提供的財富管理服務中，以「整合式理財」、「保險規劃」、「資產傳承」等三項需求最為熱切。因此銀行業者近年來紛紛興起針對中高資產客戶量身打造高倍數保障功能的保險商品，以及多元的解決方案，就是希望滿足退休與理財的需求。



台新銀行理財商品處副總盛季瑩指出，近兩年從中美貿易衝突、新冠肺炎全球蔓延，以及產油國間的石油價格戰，每每牽動市場的敏感神經引發股市震盪，因此高資產客戶理財目標首重議題即如何達到「財富保值」。建議財富保值的核心部位以能擊敗通膨與具備到期保本特性的海外債為主，這類型商品在沒有發生違約下通常可提供客戶一定的固定金流，且面對股市震盪時也能為資產部位提供一定抗波動效果。



雖然今年受新冠疫情影響，重創整體金融資產表現，惟世界各國政府及央行，接連推出規模前所未有之擴張性財政與貨幣政策，為市場注入大量流動性，例如6月美國貨幣供給年增率已是過去60年來均值的四～五倍，強大資金動能，成穩定金融市場最堅實力量。



對於重視「財富增值」的高資產客戶，銀行業者建議投資組合中應納入股票型基金、平衡型基金等金融產品，參與景氣復甦的金融市場多頭行情。



對於高資產客戶對於「財富傳承」有強烈需求，隨著年齡漸長，就會開始擔心財富無法延續到下一代，因此高資產客戶會以「財富傳承」做為理財規劃的核心精神。盛季瑩則建議，可善用保險以達到財富傳承目的，因為保險可以指定受益人，如要保人與被保險人為同一人而身故時，在合於實質課稅原則規定之前提下，保險契約之利益乃自要保人移轉予指定受益人，且身故保險金依最低稅負制規定，每一申報戶全年有新臺幣3,300萬元之免稅額度，讓稅負透過合理規劃後降低稅務負擔。



除了財富分配需求外，高資產客戶也擔心太早將財富傳承給下一代，子女們能否順利傳承的問題，銀行業者建議對於家族傳承問題可透過適當的信託規劃來達到財富配置目標，透過家族信託規劃，父母除可持續掌有財產控制權外，並透過條件設計與分期給付方式，以避免子女過早持有鉅額資產，進而能妥善的運用。

屆退族 把握四問盤點退休攻略

據內政部統計資料顯示，2019年國人平均壽命80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，創歷年新高，與聯合國公布全球平均壽命相較，男、女性分別比全球平均值高出7.5歲及9.2歲。長壽最擔心兩件事分別為「活得太久退休金不夠用」及「長期臥床乏人照顧」，壽險業者表示，透過保險商品兼具保障與資產累積的特性，將可降低長壽帶來的風險。



另外，針對擔心退休準備只剩不到十年的屆退族，元大人壽表示，可把握最後幾年較佳的收入，選擇可穩健累積資產的商品來準備退休金，以利變增額壽險而言，就是不錯的選擇，在準備退休金的同時，也能滿足資產傳承的配置需求。



壽險業者針對退休金規劃建議可透過四問來確認自己準備方向，一是距離自己預設的退休年齡還有多少時間？二是目前準備的退休金是否足夠？三是若退休金仍有缺口該如何補齊？四是除了退休金準備，有沒有規劃醫療與照護預備金？



元大人壽表示，屆退族正處於子女年齡漸長，家庭責任也隨之降低，但收入卻是最高人生階段，可善用還處於以工作創造財富的期間，加速累積退休金。在工具選擇上，由於屆退族即將在不久的未來退出職場，未來將不再有固定之薪資收入，對風險的承受度較低，故建議選擇較穩健的保險商品來打造退休金規劃解決方案。



元大人壽表示，計算距離退休所剩時間，就能清楚知道自己還有多少時間可進行準備，有效掌握時間複利效果；其次是將退休三支柱的每一分錢，如社會保險、職業退休金，以及個人儲蓄、投資或商業保險等合計，檢視距離自己理想退休生活支出尚有多大差距；然後挑選較適合屆退族的商品。



以市場上美元利率變動型增額終身壽險為例，多種繳費年期，讓保戶可依距離退休的時間長短做選擇，較年輕的客群可以選擇較長的繳費年期，拉長退休金準備時間，降低每年的保費負擔；另若有提供保額增加選擇權，讓保單每屆滿五年或特定人生階段皆可依條款申請增加保險金額，且增值回饋分享金的設計更有機會加速資產累積。

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