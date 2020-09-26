八年級理財│做工的人用保單 守護自己和家人

每當我們在讚嘆某些壯觀或外型吸引人的建築物時，除了讚揚設計大師與工程師外，卻容易忽略了另一群不畏風雨、一磚一瓦把雄偉建築物構築起來的第一線工人，他們在不斷消耗體力與精神的循環之下，冒著較一般職業高的風險，努力的打拼守護家人，該如何做好風險保障？

大學土木系畢業後我就在營造廠擔任監工，甫踏入社會兩三年，每天在工地除了要指揮監督工人、控制工程進度與施工品質，還要面對廠商與業主的多方要求、工程細節、行政事務，甚至是工人不夠時自己都要親自下來幫忙。

雖然每天工作十分勞累，薪水也只有3萬初，但我對於土木本科系相關的工作有執著與熱情，就快熬到取得品管人員的資格，也立定目標，將來要朝執業技師與包商老闆的目標邁進，也決定在三年內工作有所突破後，便和交往多年的女友結婚成家，完成成家立業的人生階段目標。

就在某個炙熱的午后，我一如以往的在工地忙裡忙外著，忽然「碰」的一聲，接著是大夥的驚叫與呼救聲，結果發現一位工人從鷹架上跌落，連忙聯繫救護車立即送醫處理。

受傷的工人是52歲的大才，因為突然的頭痛不慎從三層樓的鷹架上跌落，幸好外傷並不算太嚴重，但是在住院治療期間，一直出現頭痛的現象，經詳細的檢查，竟發現大才的腦部裡疑似有動脈血管瘤，而且有破裂出血的狀況，因此緊急進行開顱手術以免危及生命。

這一次大才住院了76天，其中42天是在加護病房，接受了多項開顱與顱內、腦室手術，且後續的治療與復健之路漫長，大才將長期不能工作卻還有一家四口需要生活，加上醫療費用，讓他面臨了經濟困頓的窘境，志民便發起了捐款，希望幫助大才一家渡過難關。

歷經了這次的事件，讓我開始想到自己雖然還很年輕，但未來還很長的職涯歲月中，可能都會接觸比較危險的工作環境，自己也沒有任何醫療保險，萬一有任何狀況，也需要給未來的老婆、甚至小孩一份安穩的保障。該如何規畫完整的保障才能守護自己與家人呢？

理財健診│規畫四種保險 隨人生階段增保額



文：台灣人壽旭海通訊處業務區經理蔡佳珍

如同電視劇「做工的人」提到，「錢就是我的醫生，有錢就不會生病」，「用錢來砸我，醫生遠離我」，雖然聽起來俗氣確也帶著幾份實際，保險不能改變生活，卻能防止生活被改變。

志民所處的行業不但工作環境相對危險，其辛苦的程度也容易影響身體健康或是積勞成疾、形成職業病，因此，趁著他還年輕、體況良好的時候，即早為自己與未來的家人做好萬全的保障，是愈早規畫、愈早擁有防護是愈好的。對於這類族群的保險規畫建議如下：

一、意外保障：在高風險的工作環境下工作，意外保障不可或缺，即使因為工作性質而使得職業意外等級較高、保險費也愈高，但即使加費投保，也都不可存有佼倖的心態。若預算所限，透過每年一簽的定期意外險，就能降低保費開銷，而達到保障該高風險階段的目的。

二、住院醫療：住院時可能發生的費用除了醫療費以外，還有病房費、看護費、營養品，以及不能工作的薪水損失等，因此在規畫時要留意將日額保障適度提高，一般來說，終身日額型主約保費較高，建議可以主附約搭配，不但可以擁有較高的日額，也能平衡保費支出。

三、手術醫療：案例中，阿才短時間內動了許多次腦部的手術，雖然部分手術是有健保給付的，但是常見的狀況是，為了有更好的手術成功率、傷口復原速度及減緩疼痛，許多人會採用自費的手術項目。這個時候，實支實付的醫療險與手術給付就能讓這些治療無後顧之憂。

四、重大傷病與失能險：住院與手術的醫療保障，雖然可以讓病人在醫院治療期間可以享有較高的醫療品質，但是在出院後，若病人在短期之內無法回復到正常生活與工作的狀態，以及後續可能需要看護、復健等費用，馬上會面臨經濟來源與後繼治療的資金中斷的問題。

重大傷病與失能險，可提供一次性的理賠給付，補足日常與治療的所需開銷，而失能險更能在一經失能診斷確立後，就按月給付保險金，像案例中阿才的情況，將長時間或永久喪失工作能力，每月的給付金就能發揮支撐起一個家庭的重要功能。

志民年紀尚輕，年繳保費不宜過高，可控制在4～5萬之間，均衡上述保障，並視需求加入壽險規畫，未來也可依年收入增長狀況及家庭責任加重後，在不同人生階段逐步提高保額。

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