三面向檢視投資價值 洗過澡的裕隆是好標的

去年底裕隆經歷過「洗大澡」，將帳上東風裕隆、納智捷等資產沖掉二四四．六五億元，計入當年度虧損，也創下裕隆單一年度每股虧損十六．六一元的紀錄。雖然二○一八年以前的裕隆集團每年帳上仍有盈餘，實際上，裕隆的虧損早就有跡可循。

從現金流量表看來，一四年至一八年的營業現金流出，總計超過八百億元，可以說本業五年就虧了八百多億元，幸好還有轉投資的部門填補虧損，才讓裕隆得以存活下去。

雖然二○一八年以前的裕隆集團每年帳上仍有盈餘，實際上，裕隆的虧損早就有跡可循。從現金流量表看來，一四年至一八年的營業現金流出，總計超過八百億元，可以說本業五年就虧了八百多億元，幸好還有轉投資的部門填補虧損，才讓裕隆得以存活下去。

對原有的九萬名投資人而言，想必心中存在一個大疑問：洗去汙垢的裕隆還能繼續持有嗎，是否具有投資價值？此時不妨從轉投資價值、轉投資挹注、本業三個面向，來審視一下台灣汽車鉅子所費不貲的蛻變結果。

首先，裕隆旗下轉投資數量不少，裕隆本身早已經具備集團控股公司的型態，旗下主要持有裕日車、中華車、裕融三大上市公司持股。面對這樣的控股公司，通常可以從兩種角度來計算企業的價值：轉投資公司本身的資產價值、轉投資公司可以貢獻多少獲利。

面向1》轉投資價值 旗下公司價值 遠超過母公司

先從淨值法來計算裕隆的資產價值，裕隆過去一年股價最低曾經跌到十四．四元，以當時一五七．三億元的股本計算，裕隆市值只有約二三○億元。

裕隆三大轉投資中，裕日車股本三十億元，過去一年股價最低一七九．五元，市值約五四○億元，裕隆持股裕日車高達五成，計算市值約二七○億元。

裕隆持有中華車的比率較低，僅八．八五％，以今年股價最低時計算，裕隆持股市值近十二億元。另一隻小金雞裕融股本約三十億元，股價最低七十二．四元，市值約達二一七億元，以裕隆持有裕融四五．七五％，換算持有近百億元價值。此外，裕融於一八年發行的特別股，裕隆也認購了五．二六萬張，帳上成本則有二十六．三億元。

以上皆以今年新冠肺炎疫情爆發後，股災的最低價格計算；若以八月二十四日的收盤價計算：裕隆本身市值來到三九○億元，裕日車市值高達七四七億元、裕融市值逾三四○億元，中華車的市值來到二三六億元。三家持股換算而來的市值總值，加總起來超過五百億元，已是裕隆市值的一．四倍。

更何況，裕隆名下還有格上、新安東京海上產險等，全部換算成持有股權市值加總，已經遠遠超過裕隆市值，遑論裕隆還有龐大土地資產。

新店裕隆城的開發進度，裕隆於一九年改變設計、捨棄住宅改建商場，將與誠品及威秀合作，原本預計二二年開幕，創造新店新商圈，如今雖然暫停開發，裕隆城資產價值依舊不容忽視。

裕隆城土地的潛在價值有多少，可以由○八年出售給宏達電在新店的土地案來計算。當時二○二○坪土地總價僅為二十六．六八億元，處分利益約達二十六億元。以此推算，裕隆城土地面積達七五○○坪，如今就算加上前置處理成本，土地價值有機會上看兩百億元，潛在價值還是相當可觀。

其次，若從擁有的轉投資可以貢獻多少利益的角度來看，可以發現裕隆旗下有不少金雞母，每年認列來自這些小金雞上繳的獲利，就是一筆可觀挹注。

面向2》轉投資挹注 三隻肥美小金雞 去年貢獻逾50億元

攤開裕隆三大轉投資去年的收益，一九年裕日車EPS（每股稅後純益）二十四．二七元，裕隆認列三十五．二八億元投資收益；裕融EPS九．一二元，貢獻十三．五三億元；裕隆也認列中華車投資收益一．三億元。

光是來自這三家轉投資事業，去年就貢獻裕隆逾五十億元，以目前裕隆股本一百億元計算，貢獻EPS高達五元。

再來看疫情衝擊下的各家轉投資今年上半年表現，裕融創下EPS四．七七元，貢獻裕隆六．一三億元；此外，裕融發行的特別股也將貢獻股利收入超過一億元。中華車上半年EPS二．七九元，裕隆可獲挹注一．二八億元。

至於裕日車第一季受到疫情影響較巨，單季EPS只有○．六元，不過第二季恢復水準，EPS回到四．九四元，累計上半年EPS達五．五三元，帶來七．六六億元的投資收益。

顯然，三大轉投資今年上半年儘管難免受疫情所累，仍能貢獻裕隆EPS超過一．五元。

事實上，從《今周刊》整理的附表當中可以看到，一六年以來，三家轉投資每年至少會為裕隆帶來每股三．三元以上的收入，貢獻水準穩定。

去年，裕隆壯士斷腕，將最大的財務黑洞給補上，東風裕隆、納智捷不會再成為損益表上的無底洞，過去把裕融、裕日車、中華車賺的錢填進去還倒賠的情形，日後應該不會再看到。

面向3》汽車製造本業 疫情下維持獲利 兩大財務無底洞填平

撇開轉投資收益不說，裕隆的「汽車製造」本業也開始現出一絲曙光。今年四月的第一季法說會上，裕隆曾表示主要產線三義廠的「損益兩平點」是月產二千輛汽車，吸引法人高度注意。

去年裕隆年產三．七七萬輛車，平均月產三一○○輛，這個數字遠高於損益兩平的二千輛，這代表裕隆汽車製造本業，其實是有賺錢，而且可能還不少。

接下來就是今年受到疫情影響，消費意願緊縮下，究竟對裕隆本業的汽車銷量造成多大衝擊？

在八月的法說會上，裕隆表示今年集團汽車銷售數減少八．六％，衝擊不小。即使如此，裕隆集團前七個月還是繳出了四．七萬輛國產車的銷售數字，其中三義廠生產的裕隆日產及納智捷銷售超過二萬輛，平均一個月還是有近三千輛的銷售數量，遠高於裕隆的損益兩平點。換句話說，即使經濟環境受到影響，裕隆的製造本業依舊能保持獲利。

綜觀裕隆從製造本業到各個子公司、轉投資，獲利來源不算少，只要能維持穩健的營運，要從去年每股虧損十六．六一元的大坑中爬起來，絕非難事，甚至外資持股也從年初的六％提升至九．五七％，不難看出外資法人對裕隆後市的態度。只不過，若想更上一層樓，就得看與鴻海合資的華創車電。

裕隆每年產能約八萬輛汽車，以現在的產量計算，產能利用率不到五成，也就是說裕隆每個月還有三千多輛的產能可以利用。所以說，鴻海未來想要發展電動車等產品，很有可能透過與華創的聯盟，將訂單交給裕隆生產。一邊有產能、技術與經驗，另一邊則有研發、品牌等，這樣的合作有機會創造綜效，為裕隆帶來更多價值。

最後，從裕隆的財務體質來看，雖然合併報表上裕隆的負債比高達八一％，不過實際上是因為裕融主要營業項目是融資放款，產業特性導致裕融帳上的負債高達一七六三億元，負債比高達九成。所以，當投資人從合併財務報表檢視裕隆集團，容易導致負債比失真。若是只單看裕隆的「個體財報」，其實負債比只有四三％，還稱得上是一家健康的公司。

除非裕隆財報上還有尚未揭發的財務漏洞，導致未來裕隆還須繼續認列個幾十億元虧損，可能代表裕隆一九年洗得不夠乾淨，屆時投資人很有可能就不會再信任裕隆。反之，若裕隆能維持正常營運，即使不求華創車電能有飛上天的爆發力，就算只是從窟窿裡爬到平地上的裕隆，長期來看，都會是一個相當不錯的投資標的。

文章來源：今周刊

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