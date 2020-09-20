保單報酬率高於定存、活著領月退 非人人適合

今年「附保證保單」崛起，吸引不少屆退族或退休族的目光。

不過，近來金管會已表態將進一步規範此類商品，而這種保單也並非人人適合。

今年保險業「七一新制」已上路，其中一項重大變革是調高死亡保障門檻，也就是說，民眾若想透過保單來存錢，就必須要買更高的死亡保障，於是透過買保險來累積財富的效果相對變差了，投資型保單首當其衝，這也讓「附保證保單」（GMxB）乘勢而起。

什麼是附保證保單？附保證其實仍屬於投資型年金險的一種，標榜高於銀行定存的報酬率。不同的是，傳統投資型保單的保戶必須承擔「投資部位損失」的風險，附保證保單則提供下檔支撐，發揮「保本」或「保息」效果。

講得更直接一點，附保證就是保險公司幫保單「掛保證」，確保保戶能拿到約定保證的金額。這類保單多由保險公司委託投信公司代操，也就是所謂的「類全委」模式；一言以蔽之，就是「類全委保單附加另一項保證給付的機制」。

在2008年金融海嘯前，國內附保證保單也一度大行其道，但金融海嘯爆發後，全球市場波動劇烈，利率降到新低，導致業者的避險成本激增，發行這類保單的意願也明顯降溫。

直到2016年2月，金管會修訂法條，放寬了保險業從事衍生性金融商品的規範，附保證保單因此得以捲土重來，保險業者陸續推出相關商品，其中，國泰人壽的產品規畫被認為相對積極完整，在附保證保單的市占率也近7成。

分5種類型 保證最低身故給付是基本

目前國內市面上有5種附保證保單類型，包括「保證最低身故給付」（GMDB）、「保證最低年金給付」（GMIB）、「保證最低提領金額╱提領總額」（GMWB）、「保證最低累積給付」（GMAB）、「保證終身最低提領金額」（GLWB）。

產品看似複雜，其實不管是哪一種，都不脫「保證給付保戶一筆錢」的精神，差別在於給付時間是保單到期時或特定期間內，以及是「一次性給付」或「分期給付固定收益」。

現在市面上最常見的是「保證最低身故給付」，算是附保證保單的基本配備，保戶若在投保期間身故，視當時的保單帳戶價值或保證金額孰高，再全數領回較高者的身故理賠金。隨著國人偏好度提高，附保證保單有愈來愈多「GMxB」不同的組合變化，多半是在「保證最低身故給付」再加上其他一到兩項給付項目。

在台灣，附保證保單現在仍屬於剛起步的階段，官方也尚未統計出正式的銷售數據，但在「活著可以領月退俸，身故後可以財富傳承」的訴求下，附保證保單被視為進可攻、退可守的資產配置工具，銷量確實迅速成長。

今年第一季季，國泰人壽投資型保單FYP（新契約保費）超過197億元，其中附保證保單就貢獻逾50億元，不但整體占比首度突破25％，而且相當於國壽去年一整年附保證型保單的銷量，由此不難感受這類商品的市場熱度。

雖然附保證保單崛起，但並非人人都適合。聯众保經副總經理楊振州指出，最好同時符合兩種條件再考慮這種產品，一是有錢有閒，手上抱著一筆不急著花用的現金；二是屆退或退休族群。講得更簡單一點，就是想保住老本、渴望有足夠金錢來支應退休生活所需的熟齡族群。

適合有錢有閒退休族群 年輕小資族投保效益不大

其實，稍微研究一下各家的附保證保單就能發現，多數保單規定40歲以上方能投保，而且以躉繳為主流；再者，畢竟是「掛保證」，所以基本上保費會比一般投資型保單來得貴些，最低保費多半在新台幣50萬元以上。由此也不難推測，年齡偏高、財力相對雄厚的族群應是投保主力。不過，為了搶攻年輕族群，已有業者推出定期定額買附保證保單的方案，最低月繳1千到3千元就能輕鬆投保。

對於有意投資附保證保單的民眾，淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁建議，可以在規畫要完全保本、不想承擔任何風險的資產部位中，配置20％到30％於附保證保單，比方說總資產1千萬元，想確保其中2百萬元本金無虞，就可以考慮從這2百萬中拿出40萬到60萬元來投保。

至於40歲以下的年輕人是否該買附保證保險？楊振州表示，年輕小資族投保的效益並不大，但有時間的優勢，若真的想買，基於「結合人生週期」的考量，最好將注重財富累積效果的「保證最低累積給付」列為首選，此類保單是確保保單期滿（或約定的帳戶累積期間）時，帳戶價值不低於約定的金額。

保險公司承擔過高風險 金管會將修訂附保證範圍

雖說附保證保單正紅，不過金管會官員指出，近來審查壽險業者送審的保單時，發現附保證範圍持續擴大，「GMDB相對單純，但像是GMWB、GMAB、GLWB這些產品，風險取決於客戶本身的投資行為，商品等於是將原本屬於保戶應自行負責的投資風險，再度由保險公司來承擔，這和之前保險業銷售太多高利保單一樣。」

金管會也強調，台灣保險業會計制度之後要接軌IFRS 17，「這樣賣，恐怕會有問題。」所以金管會正在修訂附保證的範圍，「在綜合各方意見後，會盡快對外公布。」

由金管會的擔憂不難體會，保戶不該見到「保證」2個字，就認定能百分之百保證。舉例來說，分期撥回現金的附保證保單，每個月的年化撥回率（編按：撥回配息的年化比率。）泰半在3.5％到5％之間，但絕大多數都有「淨值跌到一定價格之下，可能不配息」的但書。

另外要注意的是，因為附保證保單的避險成本更高，因此不僅保費較高，也會額外收管理費、經理費，而且至少要綁約2到3年，若中途解約，需要再付保費的3％到5％解約費，將這些費用通通扣掉後，保戶很難獲利出場；若是購買外幣計價的保單，還要留意匯兌損失的風險。

附保證保單瞄準的是40到45歲以上、有一定財力的族群。圖／吳東岳

文章來源：今周刊

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