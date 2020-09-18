五年級理財│資產定期再平衡 持盈保泰累積退休金

五年級中段班的林之誠，在職場工作已25年，預計十年後退休，希望能利用這十年好好的準備退休金以求安心無虞的退休生活，想請教理財專家合適的理財商品。

研究所畢業後，一直在外商工作，從專員一路做到中高主管，太太則在科技公司擔任財務主管，以我們倆人收入加總，家庭收入還算可以，不過在扣除房貸、兩個孩子海外求學費用，另外，各自給自原生家庭的孝親費、日常生活開銷後，其實每年剩下可用於儲蓄和理財的金額並沒有想像多，儘管我與太太很早就有退休理財的觀念，但在可支配金額不高之下，退休金累積的速度與預期是有相當大差距。

所幸兒子已就業，女兒即將在明年完成學業、房貸也在一年多前全部繳清，讓我們夫妻的財務壓力大大減輕，有更多閒錢可以好好的準備我們的退休金。

我們夫妻預計在十年之後陸續退休，考量現在年輕人買房、生活大不易，我們目標是退休後不須依靠小孩也能有安穩的退休生活，每月都有穩定的收益來源。在現在我們的資產配置上，其實之前都有陸續以定期定額或單筆的方式投資基金，手上已握有台股基金、中國基金、美股基金、科技基金、生技基金以及新興市場債券基金，持有好幾年了也都有獲利，在日前因見投資獲利已逾15％，所以先贖回一半的資金，但贖回之後，又不知道要如何投資，有些傷腦筋。

另一方面，手上持有的基金淨值都來到相對高檔，因此想請教理財專家，我該全部贖回嗎？贖回之後的資金又該如何配置比較佳？

理財健診│美股為核心、債券ETF分散風險



文：中信投信業務部副總經理陳正華：

首先，要恭喜林先生投資的共同基金都有獲利，以今年情況來說，這成果得來不易。因為這代表年初市場最低潮、絕望的時候，沒有因恐懼而贖回；在市場不斷創高時，又能按紀律停利。能夠克服人性弱點，是必須先按讚的一點。

但分析林先生的投資履歷，只有一個相對美中不足的問題：資產配置有點過於「積極」。雖然投資屬性是穩健型，但檢視持有基金，幾乎都集中在股票型基金，而且還是以新興市場、產業型基金為主，唯一一檔債券基金也是波動較大的新興市場基金。資產配置的目的是為分散風險、平衡波動，雖然看似投資了六檔不同基金標的，貌似有做到分散風險，但由於每一檔都是衝組，並沒有能為資產盡到下檔保護功能的防禦型資產，市場波動時，很可能每檔基金都是齊漲齊跌，沒有真正達到分散風險的效果。

這可能是由於林先生自述的「退休金累積的速度與預期有點差距」導致，但投資切忌心急，市場漲得愈急，進場腳步要愈慢，做好資產配置才能更扎實累積財富。

趁著近期贖回一半基金，剛好重新進行資產平衡；建議這筆資金，可以再分一半，各別投入美股基金、債券基金。投資美股基金的原因有二：一方面調高對成熟市場的曝險，不要讓資產過度集中新興市場；一方面是因為美股仍然是全球最大股市，是全球科技技術的領頭羊，長期展望佳。實際選擇上，建議可以鎖定專投「大型成長股」的美股基金，不僅波動相對小，也是上一輪資金派對漲幅相對高的資產。

另外一半（也就是總資產的25％）投入債券基金，而且是稍微保守一點的，平均債券信評為投資級債的債券基金。這幾年台灣市場出現許多債券ETF，具備費用低廉、透明度高等優點，適合長期持有；理論上來說，可一年或半年進行一次資產再平衡，讓防禦屬性的債券基金維持總資產四分之一的比重，並逐步讓美股成為主要核心資產，有利資產持盈保泰，相信十年後退休的計劃有望穩定達標。

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