彭金隆｜正向看待保費懸崖！

自2020年7月1日開始，臺灣保險業有許多新策施行，如責任準備金利率調降、調高壽險死亡保障門檻、實施宣告利率平穩機制，以及保險合約服務邊際（CSM）不能為負數等。這些政策陸續公布開始，已經對臺灣保險市場產生非常大的影響，許多險種之保費被迫提高，過去熱賣的高儲蓄性質保單的買氣不若以往，種種因素之下，許多人在今年上半年就開始預測今年度會有保費懸崖的出現。

過去市場上也曾經有多次預測保費懸崖出現的經驗，但卻很少真正發生過，抑或是衝擊沒有預期來的那麼大。今年度各項新策的施行，是否會造成保費懸崖的出現？我們又該如何看待？

保費懸崖發生與否，尚待時間證實

認為一定會有保費懸崖出現的一方，大多都認為本次政策施行之多，以及施行作為之強，同一個時間點執行多項又夠力的打壓保單銷售動作，自然產生保費懸崖的可能性大增，且從上半年狀況來看，與去年相較我們的保費收入確實有明顯地下滑。

反觀，主張保費懸崖不會很大的一方，是認為每次危機來臨之前，都會有一波強大的停售效應，可以彌補一些未來可能潛藏的保費缺口危機。

再者，長期持續的低利率環境，當閒置資金沒有太多去路，保險依然會是很多民眾資金去路的選擇，加上保險公司總會想出熱銷商品，因而對保費懸崖抱持比較樂觀的看法。

保費懸崖是否會成真？今年底應該就可以看出一個初步結果；但就政治大學風險管理與保險學系教授兼系主任彭金隆個人看法，單看2020年結果可能還尚未明朗，也許離真實還會有一些差距，精準度並不足。因為到年底，政策影響因素僅有半年時間，再加上2020年有肺炎疫情的擾亂，又伴隨停售效應，以年底得出的結果，可否全然看出政策的力道不無疑問。

2021年才是臺灣壽險保費規模的大挑戰

我認為真正嚴峻的挑戰會出現在明(2021)年，如果明(2021)年市場上沒有可接續的產品，主管機關「壓低儲蓄保費降低經營風險」的監理意向未改變，保費收入規模要回到以往的機會就不高。

今(2020)年上半年開始，保險公司就已經開始想破頭尋找可接續銷售的產品，以應對市場的變局，但目前還看不出有哪一種商品可以直接或間接取代儲蓄險，想要短期內調整過來，彭金隆認為是不太容易的。

再者，我們可以看見這次與過去很大的不同是，主管機關想解決的問題不是只有打壓保費而已，作法也不是像過去只是把還本期間調長、或將責準利率壓低等作法。

這一次監理機關是打算長期持續地調整壽險業體質，希望導正過去過度重視保費與資產規模的經營模式，以控制壽險業面臨過多的投資、匯率與資本不足的風險。

主管機關本次祭出的監理力道，是過去不曾見過的，這波政策性的引導，也是為2026年接軌IFRS17預做準備，因此保費懸崖是否還會如以前只是短期現象？這也是值得關注的。

推廣保障型商品，調整壽險業體質

綜合來講，今年年底來結算，扣除一些停售效應，今年的保費懸崖應該不會很嚴重，反觀明年若純粹以保費來看，會是一個比較大的挑戰。原因如上述所提，明年沒有了停售效應的影響，加上各項政策讓保險商品吸引力下降，許多資金都已經移動到其他金融商品，轉而去購買股票或指數基金、債券等商品， 一旦移動後，短期內要移回保險的可能性就會很低，因此明年挑戰就會比較明顯。

但假設政策對某些保險產品開始有一些鬆綁，或許會對明年的危機解套有所幫助，不過明年才會看見一個比較正常的保費結構狀態，待保險公司徹底做出比較完整的調整後，才得以看見市場全貌。

大家雖然焦點全然關注的都是保費，但這不代表未來就是悲觀的，因為保費是虛，實質獲利才是關鍵，如果未來保險公司強力銷售保障型商品，更多元化獲利來源，可能保費的「面子」不如過去這麼大，但長期卻擁有了獲利的「裡子」。

所以，保費懸崖是不是一件壞事？答案是不一定，如果往好的方向去調整，改善過去的「虛胖」狀況，讓身體各項肌肉都能夠更緊實，瘦肉多一點價值卻不減，如果調整得好，未來保險公司的商品結構與經營體質將會更健康，保費規模雖縮水，對臺灣保險業而言反而是一件好事。（採訪、撰文／侯琇文）

彭金隆 政治大學風險管理與保險學系教授兼系主任

授權轉載：Advisers財務顧問雜誌第376期

採訪、撰文：侯琇文