職場新鮮人薪情差 用保險享受大樂退

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，人力銀行調查，今年應屆畢業或退伍且曾求職的社會新鮮人，仍有近六成待業中；就算找到工作，薪資也恐難如期待，該調查顯示這群職場新鮮人「原本預期的」月薪平均為29,244元，比起去年的29,655元，少了411元。起步青年們「薪情」不佳，工作又趴趴走，要擔心意外或疾病突襲，還得因應薪水凍漲提前啟動退休規畫。

對於剛畢業工作二～三年的起步青年們，全球人壽榮耀營業處業務經理陳建賓建議，第一步就是要保單檢視，盡速將健康保障不足的地方補齊，特別是實支實付醫療險，另外也建議每月至少要存下3,000元，利用投資型保單來幫自己的財富加值。

陳建賓表示，台灣的保險觀念早在20年開始慢慢普及，所以現在很多起步青年們都早已有了自己的基本保單，但不同於過去在學校的生活單純，再加上保險商品推陳出新、醫療科技日新月異，「20年前的保單，現在可能沒那麼好用」。

他舉例，過去可能著重於住院醫療、手術醫療，而現在醫療技術不斷進步，不像過去住院的機會很多、住院時間比較長，現在可能三～五天就會被要求出院，而且「動刀」的機會也越來越少，常會用內視鏡、關節鏡等新型態處置來取代，再加上自費藥種類愈來愈多，保險就必須跟著醫療型態一起改變。

陳建賓建議，職場生力軍可以搭配自己的職業、生活習慣，與專業的保險人員一同討論，規畫出屬於自己的保險傘。

他解釋，這把保險傘的主體為實支實付醫療險，搭配住院醫療險，再透過失扶險、重大傷病補強，最後再用壽險與意外險做最後的強化，但先後順序仍必須依照每個人的特性作些微的調整。

例如，若從事業務相關工作的外勤人員，就必須把意外險的順序提前，因為在外面跑來跑去時遇到的風險機會比內勤人員更高，就必須更重視意外險；如果是從事高風險工作的年輕人，投保意外險的費率會很高，這時候就必須透過實支實付醫療險等醫療險來補強，在降低保費的同時，也能達到保障的效果。

此外，在薪水凍漲的年代，退休規畫已非中年危機，更是「青年任務」，陳建賓鼓勵起步青年們，提早啟動退休規畫準備，薪水雖然還有成長的空間，但每月一定要拿出10％，大約3,000元投資，比如可以利用具彈性的投資型保單，累積退休規畫。

元大人壽則是提醒，即將步入職場或已就業之畢業生，此階段除了衝就業、拚工作表現外，別忘了領到第一筆薪水後，同步檢視現有保障，例如父母已為自己買的保險，並依目前的收入及保障需求，重新調整或補齊缺口，將自己的基礎保障網建構起來。

其中，社會新鮮人投保可以先就意外險、醫療險、失能扶助險及壽險等基本保障著手，並把握先定期、後終身、重保障、再累積資產的四大原則規畫。

扶老比創新高 提早準備更安心

台灣正加速朝「超高齡社會」邁進。根據內政部統計，我國扶老比再創新高，6月扶老比來到21.88％，即平均每4.5工作人口要扶養一名老人，老化指數也續改寫過去紀錄，達123.7％。這意味著，面對人口老化的結構性問題，提前準備退休理財的急迫性與重要性又再向前逼近一步。

華南銀行表示，樂活退休是每個人在任何年紀都無法逃避的課題，隨著扶老比持續攀升，更凸顯及早準備的急迫性。

從過往服務客戶經驗中也發現，依照不同年齡世代和各階段需求，包含購車、結婚、購屋、子女教育、退休，更要彈性滿足不同人生階段需求。

為達到理財目標，慎選投資標的更顯重要，受惠於美國Fed及主要央行紛紛以降息、量化寬鬆（QE）等政策，向市場注入流動性以支撐經濟，新興債的投資機會也再次浮現。

景順投信表示，退休金是人生下半場最重要的一筆錢，更應慎選投資工具，才能保存戰果。群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，國人平均壽命長期呈現上升趨勢，從2008年78.6歲增至2018年80.7歲，顯示國人愈來愈長壽，所以有足夠的退休理財規畫支撐退休後的開支更顯重要。

退休理財對大部份投資人而言是一場長期耐力賽，途中都會面臨景氣更迭、市場波動起伏的挑戰，因此資產配置和風險控管更顯重要，而結合目標風險策略的組合基金能同時滿足資產配置和風險控管，在既有的風險承擔水準下，可靈活調整投資組合內容，達到進可攻、退可守的投資效果。

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