0050成分股最新調整！這兩檔金融股被刪除

富時羅素9月4日公布臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數與臺灣發達指數的成分股審核結果，其中影響到超過千億台幣資金的臺灣50指數刪除新光金(2888)與中壽(2823)兩檔成分股，新增瑞昱(2379)、矽力-KY(6415)兩檔成分股，相關成分股的納入及刪除變動，將自本月21日生效。

本次臺灣50指數除了納入瑞昱、矽力-KY，同時刪除新光金與中壽，在候補名單的部分，則有：聯詠(3034)、智邦(2345)、亞德客-KY(1590)、欣興(3037)與微星(2377)。

在臺灣中型100指數的部分，則是納入：新光金、中壽、世芯-KY(3661)、鎧勝-KY(5264)、貿聯-KY(3665)、同欣電(6271)；刪除：瑞昱、矽力-KY、三商壽(2867)、中碳(1723)、東陽(1319)、宏達電(2498)。在候補名單的部分則有：金像電(2368)、超豐(2441)、正隆(1904)、景碩(3189)、國光生(4142)、國產(2504)、新日興(3376)、群電(6412)、聯合再生(3576)與永豐餘(1907)。

臺灣資訊科技指數成分股則納入世芯-KY與同欣電(6271)，成分股刪除宏達電；而臺灣發達指數成分股則納入鎧勝-KY、貿聯-KY，刪除：中碳與東陽。

這次相關成分股納入及刪除的變動將在2020年09月18日（星期五）交易結束後生效，也就是自2020年9月21日（星期一）起生效。

文章來源：今周刊

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