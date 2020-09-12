年金改革退休金大縮水 這兩招讓你退休無慮

勞保年金改革年底啟動，退休金的準備恐將被壓縮，尤其讓40歲以下世代的危機感大幅增加，靠自己存退休已經成為多數人的共識。退休理財首要必須符合「保本」與「穩健獲利」兩大原則，保險就是完全符合這兩點原則的規劃工具。

退休準備意識逐漸抬頭，以目前法定退休年齡65歲、國人平均壽命為81歲試算，想要每月有3萬元資金可花，退休基金至少需要準備576萬元。一般民眾大多倚靠政府的勞保年金以及勞退作為退休準備金，但根據統計，這部分的給付僅佔65歲老人主要經濟來源的1/3，尤其近日再度傳出勞保年金要被砍，退休金要是只靠政府，將會出現很大的缺口。

近年來，自行規劃退休生活、準備退休金已經成為現在不少人的共識。保險因為具有「保本」與「穩健獲利」等優點，成為民眾選擇作為退休規劃的一大利器，尤其投資型保單更是熱門商品。

下半年保險市場轉賣投資型保單，其中壽險公司主推商品又以類全委最多，今年前七月都是類全委保單銷售最佳，且以投資型年金為主流。類全委保單指的是保戶將資金交給保險公司之後，再由保險公司將這筆錢轉交給專業基金公司進行代操；類全委保單的最主要功能為投資、保險保障與節稅，市面上像是變額壽險、變額萬能壽險以及變額年金險，都有以類全委方式設計的商品。

類全委保單適合風險屬性較低、不擅追蹤市場動向，以及沒有時間自行規劃理財的人；尤其當前位處低利率環境，加上高齡化、少子化以及壽命延長，不少人更加注重退休金規劃，類全委保單也成為許多人的首選。

另外，台灣人最喜歡的還是能夠「保本」，由於投資型保單的風險由保戶自負，會讓較為保守的民眾卻步，就有壽險公司順勢推出各種「附保證」的投資型保單，大致分為「保證最低身故給付」、「保證最低滿期金額」、「保證最低年金金額」、「保證最低提領金額」以及「保證最低累積帳戶價值」五種類型。

目前市場上推出的附保證投資型保單，主要是「身故保證」與「滿期保證」，有的會搭配由合作投信公司代操的類全委帳戶，目前市場上附保證機制的保單，幾乎都是變額年金險。針對附保證型商品，壽險公司多數會要求投信操盤時要嚴控風險，在資本市場大幅震盪情況下，也能維持相對穩定的波動度。

但附保證保單將原本應該由客戶自行承擔的投資風險轉到保險公司身上，尤其壽險公司保證的範圍越來越多元、廣泛，驚動保險局關切。保險局強調，附保證保單不能無限制掛保證，否則將增加壽險公司經營風險、創造新的利差損，也因此將針對可附保證的範圍訂定限制，要是超出限制範圍的商品就必須停售，想要透過這類保單進行退休規劃的民眾要把握時間。

（李瑞瑾）

文章來源：好險網

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