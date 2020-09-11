七年級理財│提早啟動退休投資 打造自在第二人生

七年級後段班的Ashley在電子業擔任PM一職，收入上大致穩定，公司主要經營業務為穿戴式裝置，近年業績不錯，額外獲得的業績獎金也不差，工作個六、七年下來，也累積了一些存款。 隨著年紀已進到3字頭，這幾年看著周圍長輩陸續退休，有些長輩因退休前已有累積不少老本或者早已透過理財工具打造現金流，退休後生活過的相當愜意。有些長輩則因未事先做好退休規劃，退休後主要依賴政府退休金或子女孝親費，生活上雖不致於過的很拮据，但自在程度上仍是有差。 有鑑於此，Ashley嚮往退休後仍能盡量維持當前生活品質，更加堅定應趁早啟動退休投資，希望理財專家能夠建議合適的退休理財產品。

一直以來我都滿習慣一個人生活，不想被家庭綁住，故沒有結婚的打算，這也更加深我盡早啟動退休投資，先前一段時間並未進行退休規畫主要是因為在存房屋頭期款，總算在去年尋覓到理想的房子並順利交屋。

目前我在金錢的規劃上，每月將收入的40％投入房貸，30％的薪水用於生活支出，10％的薪水是現金，以備不時之需，再扣掉保費和一些零零總總的支出，每月大概還有1萬元可用於退休理財。

對於投資市場我並沒有太多的認識，主要因為非相關科系畢業，平常也沒太多時間研究投資資訊，但聽聞滿多同事都是採用基金來做為理財工具，說是交給專業經理人來操作，較自己選標的能節省更多時間和力氣，用定期定額固定投入也不用挑進出場時間，還可以平均投資成本，聽起來滿有道理的。

不過市面上的基金產品實在太多了，我這類投資菜鳥對於選哪檔基金完全沒有頭緒，光是在第一步就卡關了，不知道有沒有可直接用在退休理財規劃的合適產品呢？

理財健診│布局目標風險組合基金 省時省力



文：群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧



退休理財一直以來都是投資理財議題中，熱度最高的話題，特別是隨著國人平均壽命延長、年金改革及長照議題被廣泛討論，的確也更加提升國人對於退休理財的意識。整體而言，退休理財是每個人都要面臨的課題，愈早開始規劃，平均每月投入金額的負擔較輕，透過定期定額紀律操作，搭配時間複利效果，更有望在退休後從容應付退休後生活，享受第二人生。

以退休理財這般長達數十年的投資大計，在投資的過程中，多數投資人最常碰到的兩大問題，一是該如何挑選合適的產品？各類資產要怎麼搭配才是適合自己的投資組合？二是面對市場漲漲跌跌、景氣循環的挑戰，何時該調整手上資產的配置比重？但有時工作及生活忙碌到沒時間盯盤，根本無暇自行調整資產配比，為簡化投資人在進行退休規劃時的複雜度，目標風險組合基金，可做為民眾退休理財核心部位的最佳選擇。

目標風險組合基金的優點在於，目標風險的設計是在限定風險水準（積極、穩健、保守）的前提下，進行投資組合配置，當市場整體波動風險隨多空環境而起落，基金的投資配置也會因應做調整，投資人無須費心去調整部位，便能自行維持風險承擔在原先設定的水準。即使投資人不確定自身的風險屬性，也可以簡單用年紀來區分其風險承受度。

再者，組合基金的好處為透過專業投資團隊來篩選合適的基金，同時也帶來風險分散的好處。整體來看，退休理財採用目標風險組合基金，對投資人而言是相當省時省力、便捷的退休理財規畫工具，一次滿足資產配置、風險控管兩大投資需求。

以Ashley的年紀才30出頭，距離退休時間還很遠，「年輕」及「可規劃退休理財時間長」將是最大本錢，可承擔的風險也相對較高，因此，建議現階段可選取積極型的目標風險組合基金來作為退休規畫的核心，即在股票部位可享有較高的配置比重，有助掌握資產成長、增值的潛力，爾後再隨著年齡增長、人生階段的改變，將持有重心調整至穩健型或保守型風格的產品。

其實Ashley若假設在65歲退休，以年利率6％來計算，退休若想前累積1,000萬元退休金，現在開始執行退休規劃的話，每月需投入金額甚至可以比設定的1萬元還來得低一些。這也凸顯出投資愈早開始、負擔愈輕、獲利可能性愈高的好處。

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