安養信託顧錢也顧人 壽險業務員成生力軍

隨著安養信託的需求愈來愈大，現在不僅銀行業者，連同壽險公司旗下的保險業務員大軍，也被看好成為推動安養信託的新興生力軍；除此之外，信託公會現在正規劃推出國內首度針對銀髮商品服務、銷售相關的「高齡金融規劃顧問師」證照制度，信託公會秘書長呂蕙容就表示，歡迎保險業務員前來應考。



一般想到安養信託，通常在金融業別上會直接想到銀行，但金融業高層認為，在安養信託業務的推動上，不論是壽險公司或是壽險業務員的角色都非常重要，尤其是壽險業務員，由於和客戶，甚至其家庭都有一定的黏著度，一般而言互信基礎不遜於銀行的理專，因此相當適合作為推動安養信託的新興生力軍。



對於壽險業務員跨足信託商品領域，信託公會秘書長呂蕙容就建議，目前信託公會全新推出的銀髮金融服務認證制度「高齡金融規劃顧問師」，不只歡迎銀行員，也歡迎壽險業務員來報考。



據統計，截至109年6月底，累計辦理安養信託契約人數2.6萬人，累計信託財產本金新台幣297億元，平均每人交付信託金額約1百萬元，這樣的數字，顯見後續安養信託在國內仍大有推廣空間。



對此呂蕙容深入分析，目前全台保險業務員有37萬人，他們對於保戶的健康狀況及家庭狀況都很了解，也許可從業務員培養信託人才，補足目前人力的問題。



前閣揆陳在談到安養信託時，也認為台灣安養信託未來還有很多的空間有待開發，他對此還特別提及了「跨業整合」及結合「非金錢」信託的重要性，才能透過信託制度提供銀髮族內容更為豐富的安養需求服務。



陳認為，最理想的安養信託方案，應是由單一機構或單位辦理安養信託，提供日常照護、醫療及財產安全等「一站式」信託服務，亦即，不應只是財產信託管理，更能直接提供住、生活日常及醫療照護的安養內容，換言之，就是必須打破「金錢為中心」的信託概念，不拘於財產管理，而將一些非金錢、非支付的安排或安養服務，也納入服務的範疇。



對壽險公司在安養信託領域的重要性，尤其是金管會現在正積極準備要開放成立「專營」信託公司，陳則建議，在有保險公司及醫院的金控公司集團設立信託公司，透過金控集團各子公司合作，可能是最有利的選項，像是壽險業得透過人壽保險商品或保險業務人員，提供安養內容，例如訪視、送餐等日常或醫療照護等，這種「財產管理外」的安養內容，會使服務層面更豐富。

守護長者 複合式診所進駐共生宅

為能維繫銀髮族的健康，由合勤健康事業所打造位於台中烏日的全國首座共生宅，不僅安排多種育樂課程給銀髮族，也特別安排提供包括家醫、過敏原功能醫學、疫苗施打、醫學美容、復健等提供多重醫療服務的複合式診所進駐，透過視訊醫療等方式，讓入住者能就近得到所需的醫療服務。



對此，進駐烏日共生宅的「健康101診所」執行長林玉茹即指出，根據WHO統計，老人裡真正有病的占比20％，完全沒病的占比5％，其餘有75％的老人是「亞健康」族群，健康101診所即希望能幫助這些為數龐大的亞健康銀髮族群能活得更健康。



林玉茹指出，北歐可說是銀髮族活得最健康的地區，從長者開始臥床一直到逝世，平均不到二周的時間，因此政府在面對銀髮安養議題時，除了重視長照服務之外，反而應該提出更多的資源放在對健康或亞健康銀髮族的健康維護上：「能維護更多長者的健康，對於長照的需求自然就會減少！」



對於未來進駐烏日共生宅提供入住者或是週圍社區民眾所需的醫療服務，林玉茹指出，除了可協助有不適狀況出現的入住者在第一時間不致「轉錯」科別之外，由於健康101診所已和台大醫院簽約就「分級醫療」進行合作，因此必要時亦能透過轉診名額的保留轉去大醫院就診。



不論對於共生宅或是其他的安養機構，讓入住者的健康狀況更好都是努力的重點，林玉茹對此即點出很多醫院對於「亞健康」族群的治療盲點指出，很多亞健康銀髮族的健康問題，上醫院檢查時不見得找得出來，因此醫院亦未予以處理，這些問題也愈拖愈嚴重，而諸如過敏原的檢測，或是其他預防醫學技術的運用，都較能協助銀髮長者改善這類問題。

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