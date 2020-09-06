玉山金遭降評 想買金融股 外資喊「這兩檔」

存股族最愛的金融股之一—玉山金（2884）因今年獲利恐將萎縮，遭花旗證券將其股票評等由「買進」降低到「中立」；相較之下，花旗證更看好可望因股市交投熱絡而受惠的元大金（2885），以及雖然不是傳統金融業，但獲利表現相對穩定、專賺租賃財的中租（5871）。

觀察低利環境對全球金融股的影響，台灣金融業表現相當有撐，尤其在亞洲金融股當中，穩居前段班。儘管MSCI亞洲除日本指數當中的主要金融股股價平均走跌約14.8%，但台灣金融股今年至今股價僅走跌約7.4%，背後主要的原因，花旗證認為，應歸功台灣強勁的經濟表現與資金流入。

不過，花旗證券認為，投資人應留意，台灣的金融業對全球利率一降再降的利空衝擊並非免疫，走到這個階段，投資人選股應該更謹慎。

以花旗證在台灣有關注的金融類股來說，今年可能只有富邦金與元大金能保住EPS正成長，其它金融股包括：國泰金（2882）、中信金、玉山金、兆豐金、（2886）上海商銀（5876）的EPS都可能萎縮。

花旗證根據金融股在7月繳出的獲利成績推估全年營運表現數字，推斷台灣金融股EPS的年減率大約將落在9%~14%之間，背後主要就是因為利息淨收益率（Net Interest Margin，或簡稱為NIM）承壓，花旗證估算，自家有關注的幾檔台灣金融股預估NIM的壓縮幅度高達近10%。由於對金融業者來說，在低利時代要創造更高的利息收入並不容易，因此被不少法人看壞後市。

相較起對金融股較有感情與信仰的存股族，三大法人對金融股則是不留情。在過去三個交易日，檢視三大法人賣超最多的30檔個股清單，其中有10檔為金融股，包含被賣超4.6萬張的中信金、被賣超4.4萬的新光金（2888），其它榜上有名的還包括：華南金（2880）、第一金（2892）、台企銀（2834）、永豐金（2890）、元大金、合庫金（5880）、兆豐金與國泰金，遭調節張數都有近萬張以上。

若將時間再拉長一點來看，外資在去年9月中，持有玉山金的比率還有44%，一直到今年2月開始持股走降，今年5月底再跌破40%，如今數字再降到38%，投資人應多加留意。

此外，花旗證也特別點出，對在海外有較多曝險部位的金融股維持謹慎的態度不變，像是兆豐金與上海商銀都遭喊賣；同時，因為低利環境，將降低壽險公司的潛在獲利能力，因此建議賣出國泰金。

不過，金融股也不是完全不能碰，若用較正面的角度來看，花旗證認為台灣金融業目前長期放款仍強勁，大約有年增高單位數的力道，手續費收入也算有撐，有機會繳出低單位數成長。

其中，特別值得投資人注意的其中一檔金融股就是元大金。花旗證分析，台灣股市交投熱絡，以今年前7個月來說，量能大約年增61%，且元大金還有完善的股東權益報酬率（ROE）提升計畫，再加上以元大金2020年的預估營運成績來說，目前的股價淨值比（P/B）僅0.9倍，價位相對便宜。

而有台灣租賃屆第一把交椅之稱的中租，則是因為獲利相對穩定、資產品質良好，且公司的本益比（P/E）僅11倍，因此獲得花旗證青睞，給予其買進評等並預估股價還有約17%的上漲空間。

文章來源：今周刊