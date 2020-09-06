馬上募爆！一表看台灣人最愛哪國股票型基金

台灣人有多愛單一國家或產業股票型基金？從本月中開募的中國信託越南機會基金就可看出端倪，部分通路在開募的3小時內額度全部售罄，且持續有投資人洽詢想申購。究竟在買風險較高的單一國家或產業股票型基金時，應該注意哪些事呢？

一直以來，台灣人都特別偏愛單一國家或產業股票型基金，中國信託投信副總經理陳正華觀察指出：「從2004年金磚四國風靡市場後，投資人口味漸漸從『小辣』變『中辣』，除了新興國家、東歐、拉丁美洲這些區域型的股票型基金外，產品線又變更細，單一國家如：越南、巴西、俄羅斯、中國、南非等，都有特定投資人喜歡。」

檢視目前市場上台灣投資人持有比例最高的前25名股票型基金中，大多數都是新興國家、能源、原物料礦業基金，其中有7檔是單一國家股票型基金，占比大約3成。

進一步觀察，台灣投資人占比超過50%的單一國家股票型基金共有7檔，前三名為台灣投資人占比達76.62%的聯博日本策略價值基金、占比達56.99%的摩根巴西基金，以及占比達56.61%的聯博中國優化波動股票基金。台灣投資人占比第四名到第七名則為：安聯印尼股票基金、瀚亞中國股票基金、摩根菲律賓基金，以及摩根印度基金。

儘管共同基金持有的是一籃子股票，風險不如持有個股高，但如果投資人買的是單一國家或產業股票，要承擔的風險自然會比區域型或是全球型股票基金高，陳正華建議，投資單一國家或產業股票型基金，一定要先想清楚預定曝險比重、持有時間，以及停利／停損規劃。

一般來說，布局在單一新興國家股票的占比，陳正華建議依據個人的風險屬性不同，應該控制在10%~30%之間，「至於持有的時間長度，就看你是買在什麼點位，新興國家股市如果前一年表現特別差，隔一年通常會有不錯的技術性反彈，可以短期參與，設定10%或20%的短期停利點。」

不過，面對像是越南、印度這種在相對低點且長線成長力可期的新興市場，陳正華認為，可以用更長線的態度來看。他以越南為例，目前越南股市點位仍低，從100點到800、900點花了10年的時間，如果投資人可以定期定額、將投資年限拉長到3、5年，甚至是10年，漲幅值得期待。

投資單一國家股票型基金 專家：部位不宜超過3成

此外，陳正華也提醒投資人，在計算自己的單一國家股票占比是否超過30%時，要特別留意「隱藏的曝險部位」。舉例來說，如果想控制巴西股票曝險，除了計算巴西股票型基金的部位以外，也要去拆解自己手中持有的區域型或全球型股票基金，是否也有巴西持股，將這些持股都相加起來，才是真正的巴西曝險部位。

而在挑選要投資哪些新興市場時，大拇哥投顧提醒投資人留意最新趨勢，以往當美元貶值時，新興市場都會漲，但現在新興市場表現卻大不相同，像是當前以科技股為大宗的中國、台灣、韓國股市，表現就遠優於拉丁美洲股市，顯見歷史經驗已不全盤適用了。

事實上，從台灣投資人投資占比超過5成的單一國家股票型基金表現來看，今年以來也只有聯博中國優化波動股票基金與瀚亞中國股票基金繳出正報酬，其它日本、巴西、印尼、菲律賓與印度基金都走跌超過10%。

大拇哥投顧建議，投資人應秉持選股不選市的原則，在挑選新興市場時，首推財務健全、公共設施及管理良好、新興行業發展快速的中國、台灣及韓國。

文章來源：今周刊

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