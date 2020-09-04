七年級理財│低利下投資策略 定期定額成王道

陳小姐為完成歐洲旅行夢想，去年幾乎將先前工作積蓄用盡，現在考量到未來小孩與生活，發現資金嚴重不足。同時，過去因為擔憂害怕，工作至今從未有投資經驗，但發現目前利率真的太低，不再投資真的會來不及，但目前很多市場和股票都創新高，很擔心進場會有追高風險，因此請教專家投資策略與心法。

我是陳珊妮，今年剛滿30歲，自學校畢業後，已經工作九年了，原本手邊有一些積蓄，但因為去年結婚完去歐洲長途旅行，完成年輕時夢想，幾乎快花完積蓄。

今年因為新冠疫情省下了海外旅遊的開銷，但同時市場利率直落，身邊很多朋友開始將錢從銀行拿出來計畫投資，目前我和先生手邊僅剩下一點存款，而且因為先生是獨子，未來也是有養小孩的壓力，想到未來龐大支出，讓我感到壓力非常大。

當然，我也有常常上網研究專家建議，或者聽朋友最近投資哪些商品賺很多等等，雖然這些投資報酬率都聽起來非常誘人，但也常常聽到同事過去因為亞洲金融風暴、全球金融海嘯時慘賠，或者是今年爆發疫情時，每天股市那種震盪行情，更讓我感到害怕，因此到現在遲遲不敢下手。

可是，又想到現在利率這麼低，放在銀行真的好可惜，想詢問專家我到該怎麼付諸行動？如何做好規畫才不至於慘賠？有沒有甚麼方法可以讓我更有信心呢？





理財健診│台股＋多重資產基金 分散風險



文：保德信高成長基金經理人葉獻文



今年以來全球股市上沖下洗，一般人無所適從，到底是該逢低進場還是再等待更好的時機呢？一般人最終還是在場外觀望。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，沒有人可以精準預測進場時機，投資人往往要等到行情過後，才能看清局勢，等到最後才會知道自己到底是買在高點，還是低點，然而，投資結果已經定案，輸贏已經來不及反轉了。

為避免被股災壓垮，建議善用「定期定額」投資方式，提高勝率達成退休目標。當然投資標的也是非常重要的，對於自己不熟悉的市場或者不了解的區域，可以先從最熟悉台股基金著手，且投資資訊也是最容易隨手可得的，我們隨時可打開電視或上網搜尋，取得豐沛訊息，同時陳小姐也可透過台股基金，奠下投資金融常識基石。

台股基金也是最適合採用定期定額投資的標的，隨著時間拉長，不間斷投資一個完整景氣循環的市場是有獲利機會的，尤其台股基本面佳、恢復力快，景氣循環時間相較其他市場短。

據過去經驗統計，台股平均一個景氣循環期間為36個月，優於整體新興市場、新興亞洲的56個月、48個月，所以透過定期定額方式選台股，可獲得回報時間最快且報酬最穩定。

僅管疫情、美國選舉、地緣政治風險等利空仍然存在，但台股基本面佳，許多科技大廠因美中關係反受惠於轉單效應，預期台股有望再創高；再則，全球三大央行撒錢規模更勝以往，再充沛資金行情下，台股下檔相對有撐。建議陳小姐可持續以定期定額方時布局台股，等待台股再創高峰，預期將能歡喜收割。

此外，葉獻文特別提醒陳小姐，因為陳小姐沒有任何投資經驗，其實資產配置的觀念也是非常重要的，若陳小姐無法因應市場趨勢作調整配置，可選擇多重資產基金分散投資風險，同時也解決投資新手挑選基金和產品困擾。陳小姐不需滿手基金，每天緊盯市場進出點，更不會錯過資產輪動的投資機會，藉多重資產基金參與股票、債券、REITs及商品等多元資產的輪動行情，同時廣納收益來源、有效控制波動風險。

最後仍要提醒陳小姐，投資紀律與持續性相當重要，透過「定期定額」方式分別布局台股基金，或以單筆方式選多重資產基金，不僅可強迫儲蓄效果外，隨投資時間拉長，成本被攤低了，獲利空間也隨之拉大，後續也可有更多資金作其他規畫。

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