六年級理財│頭部傷害治療漫長 提早規畫防意外

李大光從小就愛棒球這項運動，小學還是學校的田徑隊與棒球隊成員，除了打擊率高，也是教練欽點的外野手，加上田徑訓練底子，不管甚麼壘都守備過，是教練調度最佳球員，不過去年8月打慢壘時，被球砸中，還好有規畫保險，讓急診與後續回診都派得上用場。

我除了國高中升學壓力下，沒能繼續打棒球，上大學後一樣加入大學校隊，代表學校出征不少比賽，進入職場前幾年，為了打拚一桶金好成家，遠離打棒球好幾年，直到小孩上小學三年級，送他們補習後，我開始加入業餘大叔隊，轉換為球較大顆且球速較慢的慢壘，這樣打起來也十年多了。

我也知道慢壘比賽時，有時為了求好心切，也可能很危險，自己本來就很愛運動，而我的小姨子是壽險業務員，所以剛結婚時，她有特別幫我規畫意外險、意外醫療以及實支實付醫療險這塊，連失能扶助險在一推出時，小姨子也力勸我要加保，尤其在我太太眼中看來，壘球是種危險運動，當然也有留給家人愛的禮物就是壽險，但因考量也要幫小孩預留教育金，我的壽險到現在還是定期壽險，就當是我養家期間的風險移轉而已。

去年8月我們的球隊正準備要積極練習年度業餘賽事，兩個在場中練習投球與接球的球友，一個在外野說沒看到我，另一個說球速太快不想接球，那球剛好砸中頭部正中我左側腦，當時已收球，沒戴上壘球頭盔的我，一被擊中就昏倒，好在有球友家人在旁邊看到，立刻叫救護車送急診。

在急診室觀察幾個小時，醫生判定是第二級腦震盪，雖未造成嚴重失能，但腦震盪後併發的頭暈走路不穩與耳鳴，讓我苦不堪言，甚至短暫記憶力也變差，更別說當時壘球擊中區所造成的瘀血擴散，遍布我的左半邊臉頰，這些狀況已經影響我的生活，不得不開始長期求醫治療之路。

所幸當初小姨子規畫的險種，在這次急診與後續回診都派上用場，只是在休養數個月後，想讓家人安心，再照一次MRI腦部斷層，這數萬元費用就必須用自己的存款支付，但無論如何，感謝自己沒惡化也希望有機會一定不要用到這種理賠金，意外造成的傷害除身體的影響，至今我仍心有餘悸，尚未重拾心愛的壘球。

理財健診│併發症不可預期 傷害、醫療險要做足

文：全球人壽晨星營業處區經理游憶如

衛生福利部最新急診就診統計，急診件數的傷害案件統計中，有超過1/4屬於頭部傷害。頭部傷害常來得突然，輕則急診室觀察數小時即可返家，嚴重則可能留院治療、出現長達數個月的後遺症，甚至失能。

李大光之意外腦震盪發生的當下是屬傷害醫療的範圍，但後續可能還會涉及疾病醫療，嚴重的話，甚至可能運用到失能扶助險的理賠。

腦震盪等頭部傷害大多都是意外事件造成，但併發症可能是發生後七天、一～兩個月才會陸續出現，像是影響到視覺、聽覺神經等，會讓患者不斷就診、追蹤與治療，長期累積的醫療費用也相當可觀。

腦震盪發生的當下，多會啟動傷害醫療的部分，如後續可以認定是因為「腦震盪」引發的，終身都會理賠相關治療費用，但腦震盪的併發症多，從頭痛、抽筋、視力模糊、肢體活動困難、突然呼吸急促等，多會需要留院觀察、以及很多繁瑣的檢查，「這時候住院醫療、甚至是手術部分，就會變得很重要」，建議民眾平常就應評估傷害醫療實支實付、醫療實支實付、失能扶助、手術的保障是否足夠，以及是否涵蓋未來可能需要復健的費用。

另外，提醒民眾應該要檢查手邊的保單，很多年輕人的第一張保單，都是爸媽幫忙投保的，所以更應該注意條款是否與現行不同，而在傷害保險中差別最大的修訂，則要分2014年5月1日前，或是2014年5月1日後銷售。

會有這樣的差別，主要是醫療險示範條款修改兩個重點，因此各家業者在住院醫療險中，取消了急診保險金，以及在住院定義中加註包含或不包含日間住院，也就是說，2014年5月1日前的保單，在急診室待滿六或八小時的急診室保險金、以及緊急醫療轉送保險金，在2014年5月1日後的新保單都將不理賠，回歸實支實付制。

一般醫療實務，急診對於沒有明顯外傷、沒有明顯症狀的腦震盪病患，可能在完成基本檢查、未發現明顯病症後，兩至三小時就會讓患者離院，並給予衛教單。

建議民眾，腦震盪的後續病症會如何發作、會何時發作都不確定，「只要受傷的民眾還是有不舒服，而且返家後是獨居、沒有人照料」，都應該提出繼續留院觀察的需求，不要輕忽腦震盪後面隱藏的健康威脅。

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