存股族最愛的金融股落難 這幾檔失血最多

談到存股，許多投資人會想到業務相對穩定、股票價格較親民的金融股，但受全球央行刻意營造低利環境的衝擊，台股金融股今年前7月獲利年減率，多半都達雙位數，也讓金融類股近日遭三大法人調節，失血最多的包括兆豐金（2886）、中信金（2891）、第一金（2892）、華南金（2880）…等。

觀察近來三大法人對金融股的態度，就是賣多買少，以近10個交易日來說，只有4檔金融股獲得三大法人買超，其中以買進元大金（2885）3.6萬張最多，其次則為國泰金（2882）的1.98萬張、京城銀（2809）的3385張與國票金（2889）的942張。

相較來說，三大法人賣超金融股不手軟，近10個交易日賣超存股族最愛的兆豐金、中信金超過5.6萬張；另外，第一金與華南金也分別遭調節超過4萬張與3萬張。

事實上，若問起資產管理業者對金融股後市的展望，有多家業者都持相對保守的態度，背後主因大多考量目前利率偏低，而且預估會維持一段相當長的時間，對銀行、保險業營運不利，因此目前對金融類股維持減碼的想法。

安聯投信投資長張惟閔就分析：「負利率環境對金融股絕對不利。」他認為，儘管有些價值型投資人對金融股情有獨鍾，但現在市場上也出現了「價值投資已死」的說法，投資人必須特別留意。

其中一位認為價值型投資策略，將為投資人帶來虧損的，是摩根大通首席美國股票策略師Dubravko Lakos-Bujas，他警告，價值股目前正面臨史上最大的折價交易，且觀察過去10年來的表現，成長股表現將價值股狠甩在後，包括Netflix與亞馬遜等快速成長股，股價在估值偏高後卻仍不斷上漲。

張惟閔指出：「價值投資現在面臨一個很大的問題，就是股價漲不動，有些投資人很喜歡買高股息的產品，但很多歐洲的高股息股，今年都在砍股息。」他認為，在經濟表現相對弱勢的環境下，若想維持拿高配息與穩定配息，可考慮新興市場債等商品。

如果以美銀系列指數來看，包括：新興、美國與全球的高收益公司債，都有超過6.7%的殖利率，比多數金融股的現金殖利率高；而新興美元主權債與歐洲高收益公司債，則有約4.7%左右的殖利率，是偏好穩收息投資人，可參考的另一項標的。

文章來源：今周刊

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