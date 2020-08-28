退休族躲過新冠肺炎 退休金卻難逃疫損

整個暑假，所有朋友都在「台澎金馬」各地趴趴走，這個名詞是台灣加入WTO世貿組織時的名稱，頗適合形容現在的疫情國民旅遊熱，在台灣以外的親朋好友、在台灣的外國友人都一再告訴我，「現在更體會到在台灣生活的好！」

台灣超前部署的防疫工作，到近日彰化專案普篩結果，多方證實台灣真的有躲過新冠病毒全球大流行，不僅是今年初從中國大陸開始爆發、或是進入夏天之後的南半球病毒延燒，台灣境內至今沒有發生社區感染新增案例。然而，周遭親朋好友的生活習慣卻都已經大幅改變，像暑假帶小朋友國內旅遊、大幅減少花錢購買昂貴服裝包包，生活開銷從結構上就不一樣了。

一般日常生活感受到的疫情牽連都如此明顯，更何況需要中長期配置的退休本金和退休理財呢，舉個最簡單的項目，歐美等各大已開發市場在疫情期間實施近乎零利率的貨幣政策，我中央銀行為減少利差也不得不降息，等於宣告「『存』利收益不再」的時代已到來，退休族最愛把現金存在金融機構的傳統作法，馬上就面臨收入減少的問題。

匯豐（台灣）商業銀行財富管理及個人金融業務資深副總裁曾詩如指出，退休人士最希望退休後生活無憂。就財務策劃而言，收入來源穩定，足夠應付退休生活所需的各項開支，是安享晚年的最基本保障，可是疫情讓大家看到，未來的經濟及社會不確定因素更多、更頻繁，站在理財顧問的立場，更擔心的是疫情留下的長期影響，至今仍未完全浮現。人們總是優先關心急需解決的短期問題，慢慢才會想到中長期的事，怕就怕原本打算用於後半輩子的退休本金躲過不過病毒的破壞力。

多數跨國銀行針對新冠疫情帶來的新現象，進行過許多調查，題目關於日常收入、個人金融使用行為、財富管理資產配置，同時進行調查的各國市場並沒有像台灣般的幸運，強烈感受疫情對經濟的衝擊，由於金融市場早已呈現全球化及相近趨勢，少了疫情衝擊經驗的台灣民眾，更需要參考國外經驗。

舉例說，渣打集團在包括台灣在內的全球12個市場，研究調查疫情如何衝擊、並翻轉消費者的生活型態與理財觀念，結果發現，25至34歲的台灣人中，有64％考慮尋求副業或開發第二收入；同時有64％的人也將再培訓（retraining）列為選項。同時，所有年齡層的台灣人皆表示，在疫情過後願意更加努力工作，比例高達82％；45歲以上的台灣人，有85％願意更努力工作，以彌補可能減少的工時或薪資，遠高於全球平均的63％。

這個調查結果，反映了兩個現象，對於準退休族或退休族都需注意，其一，所有人都發現收入在減少，唯有靠著更多的工作投入才能彌補，或是準備足夠的財富供未來運用；其二，年輕世代因此用力學習第二技能、開發第二收入管道，對45歲以上的族群來說，原本規劃退休生活採「半職」模式，或是原有工作減少工時、或是新開以工時計算的兼職，如今面臨年輕人的競爭。如此一來，原先構想好的退休收入來源之一因此斷了。

前兩年吵的沸沸揚揚的年金改革議題，銀行業就發現，分行端增加許多教師客戶直接走進來諮詢退休理財規劃，此波疫情所帶來的金融市場丕變，已不僅公教客群需要關注，只要有勞健保、存款、有基金投資的一般民眾都需要和銀行、理專多多溝通，也讓自己的長期資產得到足夠的防禦能力。

搶救退休資產 不能等

星展銀行亞洲樂活退休調查中，看出台灣民眾主要仰賴「勞退基金」和「投資及年金型計畫」做為退休資金的來源；以投資商品而言，台灣民眾多運用人壽保險（61％）、現金（52％）和股票（46％）等項目進行退休規劃。由於該調查也發現，30％的民眾會尋求專業的樂活退休規劃與建議，為亞洲六市場中最低。

換句話說，七成的台灣民眾在退休準備上都「自己當醫生」，這種習慣在市場昇平時候或許沒事，例如保險，因為台灣人退休後普遍擔憂的是負擔不起高昂的醫療費用，因此醫療保險當中的住院津貼、骨折意外等項目都成了標準配備，終生壽險也是標配當中的一項，已退休的阿伯大嬸總想留點遺產給兒孫們，算來算去現金最好。

外銀主管指出，大家都在討論新冠疫情改變了許多事情，退休資產的配置更是其中之一，單以保險種類為例，就應調整成採還本型保險，每年領取生存保險金或增值回饋分享金，打造被動現金流入，因為原先構想的「半職」模式將因競爭者眾而難以持續，需要開發新的現金流來源。台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩則建議，也可布局固定收益打造退休現金流。

匯豐銀行財富管理提醒，疫情在提醒我們需要重新審視退休目標，尤其是臨近退休年齡的族群，因疫情已改變各國財金政策，更有必要及早重新審視退休目標，並相應調整儲蓄及投資決策。例如，年金產品當中的退休儲蓄部位，因當前利率水準偏低而失去意義，且應將退休本金的投資方式盡可能創造可長期穩定增值的功能，例如既有規劃於收取租金的房屋，可採「以房養老」作法，補貼退休收入。

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