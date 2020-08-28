七年級理財│高資產族留後路 家庭有保障

企業家二代的張家銘，目前已經正式接掌企業的經營，太太自結婚後就脫離職場，近期因為看到同學的案例，驚覺萬一有天不幸失去了家庭的經濟支柱，不知是否能夠維持著目前的生活水準，抑或是有沒有能力去承受高額的遺產與隨之而來的稅負問題，開始想要預作規劃。

二年前從父親手中接下公司之後，我就不負期望的把公司逐步推向高峰。除了在工作上展現傑出的能力之外，在家庭經營方面也十分成功，在忙碌的工作之餘，一定會安排時間與老婆小孩共度溫馨的親子時光。

太太自28歲結婚後，就專心打理家務、照顧兩個小孩，外文系畢業的她，除了剛出社會的頭幾年曾做過幾年的翻譯之外，就再也沒有進入過職場了，現在兩個孩子陸續要進入國小階段，她也漸漸開始有了一些自己的時間，可以跟大學同學或是朋友們聚會，互相交流近況也放鬆一下長期相夫教子的壓力。

最近，太太在一次聚會中，聽到一個大學時期女同學的消息，這位同學一畢業就嫁給了一位外科醫師，當時這位醫師才30歲初頭，沒想到就在上個月因為突發的腦溢血而過世，因為完全沒有前兆、事出突然，這位女同學除了要承受失去摯愛的創傷，還得要面對財產繼承、稅負處理，以及未來自己與孩子的生活與經濟來源等問題，還差點被周遭的有心人士趁火打劫。

在孩子出生時，太太曾經跟我討論過要規劃全家人的保險，但當時我認為自己從小到大都不缺錢，也有自信在任何時候都能夠拿得出足夠的金額來支付可能的需求，根本不需要靠保險來規避風險。但看到太太大學同學的遭遇，我突然有所感悟，想到萬一這樣的狀況是發生在自己身上，老婆與職場脫節已久，再加上兩個小孩年紀尚小，若失去了家庭的經濟支柱，他們是否能在未來的二、三十年中，都能夠維持著目前的生活水準，亦或是有沒有能力去承受高額的遺產與隨之而來的稅負問題。

理財健診│五大方針部署 遺產、稅務免煩惱



文：台灣人壽飛雁通訊處李芝嫻業務區經理



在高資產族群中，有部分人會認為，自己擁有足夠的資金去應付各種風險，所以不需要任何的保障規劃。

然而，正因為資產雄厚，這類族群才更需要有完善的財務與保障規劃，尤其當一家之主是家中唯一的經濟支柱時，更需要設想當風險來臨時，要怎麼讓自己對家庭的責任可以延續，讓家人能依然無虞的維持一定的生活水平。

針對高資產又特別是家庭經濟支柱這一個族群，在做保障規劃時，要著重他在累積財富過程中，如何周全他對家的責任，同時也要考量如何將資金順利轉化為退休資產。另外，高資產族群會面臨到較高額的稅負問題，這也需要提早進行規劃與預留稅源，讓未來的資產轉移更為順暢。

綜合所述，這個族群可以從以下五點來考量規劃的方向：

一、家庭責任與退休：在累積財富的過程中，優先保障配偶及子女在任何情況下，都能保障生活無虞；另外，兼顧退休後自己與家庭的資金來源，或是在退休後有其他想做的事，也能擁有可以靈活運用的資金，完整的做好人生各階段的財務與保障規劃。

二、財富掌控：將資金掌控在自己的手上相對是重要的。若過早將資金贈與給小孩，可能造成小孩子的行為偏差。財富累積為的是家族間和樂，掌握資金的運用權在自己的身上是相對重要的。

三、資產分批傳承：可以利用部分保險商品所設計的類信託功能，將保險金在20～30年間陸續分期給付受益金給受益人，對於家中尚有幼子或沒有謀生能力的另一半的人來說，能確保家人們在未來的成長過程及生活中，都能有長期持續且定時的資金來源來照顧他們，避免繼承人繼承一整筆資產，卻無力管理，失去照顧遺族的意義。

四、稅務規劃：留意未來資產傳承可能的稅負，以最低稅賦制來說，死亡保險給付每一申報戶以3,330萬為計入基本所得額的門檻，而以高資產族群而言，遺產稅有可能是一筆龐大的支出，都可以預先做好稅務規劃與預留稅源的準備。

五、企業傳承：負責人的離開，往往其他股東會想合併收購股權，這時家人往往無力銜接上來，預留資金可以避免股東間增資稀釋股權，確保公司永續經營權。

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