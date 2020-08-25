生技股民住套房 何時有機會解套?

還記得上個月9日，合一（4743）來到歷史新高 476.5，後來一路崩跌，最低點是 7/29 那天來到 153.5，月初人人追捧，月底人人哀！就在鬼門開的第二天 8/20 ，隨著大盤下跌，合一最終以 303 跌停結束這回合！最近最常聽到的就是「山頂好冷」，難道生技股沒有解套的可能嗎？

合一生技新藥FB704A在美臨床一期試驗報捷，推升18日股價再一次站上300元大關，繼續挑戰生技股王寶座。由於該藥物市場領域極大，在試驗結果正面的情況下，也引發了授權等可能性的想像空間。業界指出， 合一（4743） 先前授權給丹麥皮膚科大廠LEO的抗體藥FB825，與FB704A同屬免疫疾病的抗體藥，也同樣完成一期，而從數據看，FB704A的競爭力與市場不亞於FB825。合一在8/19股價收306元，上漲26.5元。距當前股王大江生醫僅有一步之遙。

但到8/20台股因為共軍演習的干擾影響，導致台股上市上櫃同步重挫，至當天下午一點截稿為止的時候，上市大跌3.7%上櫃大跌5%，且都是帶量的下殺。每次上櫃的影響比較大的應該都是矽晶圓以及生技族群，防疫股票以及製藥股票有所區隔，像是口罩的恆大（1325）在當天大盤重挫的時候他是跌不到5%，康那香（9919）跌不到4%。但是「天國一輝」（中天、杏國、合一、杏輝）以及台康生和亞諾法這些，卻是打到跌停板。

八月中旬之後，把七月的業績反映之後，就是市場認同度的決勝負，這點取決於資金面大於基本面，搭配籌碼面與技術面會更加精確。

在上個月7/28曾經在微股力發表下半年對於生技股抱有正面的看法（完整文章：上半年生技股漲什麼？即將上演絕地大反攻），雖然如我當初所說「生技跌深，有望反彈」，但必須說，目前八月中旬之後市場（資金面）追逐的焦點確實不是放生技，而是太陽能以及PCB以及IC設計，就是拉回也會買以上的電子族群。

而生技的（基本面）每檔股票有好有壞，其亮點往往無法吸引延續兩天以上的上漲，重點的（籌碼面）是外資與投信比較少，散戶稍微多，平均的（技術面）則是七月大跌後的反彈暫時結束，陷入第二波的整理與築底的過程進行中。

綜合以上因素，判斷生技再度上漲的時間，會是大約一週之後才會顯現，估計是仍然要從「天國一輝」來看人氣資金的流向，大家暫且等待與忍耐，靜待時機加碼。

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