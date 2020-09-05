綠色金融的創新與挑戰 綠電證券化令人期待

綠色金融在全球備受矚目，台灣金融業也對此項新興領域積極嘗試，在籌措離岸風電開發資金時，除了向銀行團融資，另發行兩檔綠色債券，造成搶購風潮，可見綠電商機的強大吸引力，並成為未來金融業新轉機。

面對低利率環境，綠色金融可望成為我國金融業未來轉型方向之一，特別是隨著國內再生能源電廠陸續商轉，將能帶動更多金融創新商品問世。但創新過程中仍存若干法規疑慮有待釐清，同時也得思考監管機制，避免商品瑕疵或行銷不當而損及投資權益。

面對低利率，綠色金融將成轉型亮點

台灣金融市場處在低利率狀態已有一段時日，中央銀行今年5月所公布之存放款利差僅1.31%，且受肺炎疫情影響，短期內難見存放款利率及兩者利差走勢大幅反轉。面對低利率環境，傳統授信業務首當其衝，低利差削弱放款獲利能力，向來以淨利息收益為營收大宗的經營型態必須有所調整。借鏡歐洲、日本銀行業的經驗，調高投資銀行、固定收益等交易業務的比重，以降低對於融資業務的依賴，促使業務多元化開展，有助於在低利率環境中維持獲利水平。

此一業務轉型建議，其實恰與金管會即將推出「綠色金融行動方案2.0」，有若干不謀而合之處。包含透過政策誘因，引導市場資金投入綠色永續產業，以及放寬綠色債券資金用途，或研議另推永續債券等，皆為對應低利率挑戰的可行方向。實際上國內已有業者積極嘗試，風電開發商沃旭能源（Ørsted）為籌措離岸風場資金，除了向銀行團融資新台幣250億元之外，另發行兩檔綠色債券、發行總額共計120億元，並獲得包括投信、券商與壽險在內的國內金融業者搶購。 由此可窺知綠色金融創新之市場潛力，端看金融業者如何包裝，特別是2025年綠電占比20%目標在望，這段期間可預見再生能源電廠將陸續完工。在風險適當控制的前提下，可提供穩定、長期投資報酬的綠電專案，以及所衍生出的金融創新商品，在低利率市場將越發凸顯投資吸引力。

綠能電廠具備金融創新想像空間

由於國內現階段已商轉或即將並聯的綠能電廠，商業模式仍多屬跟台電公司簽訂購電合約（PPA），亦即台電將於長達20年的合約期間，以固定躉購費率收購所發出的電。換言之，該些綠能電廠未來可望有著長期、穩定的現金流入；從金融的角度來看，應具有包裝成金融商品的可行性，藉此向投資大眾募集資金，成為籌資新管道並提高資金使用效率。

另一方面，邁入營運維護階段的電廠也需要長期資金投入，在國外常見由資金充裕的壽險業者或私募基金擔綱重任。以壽險業為例，投資模式可分為參股與財務兩類型，參股係指電廠轉讓持股給保險公司，但受限於保險法與公司法等法規，以及投後管理之相關考量，參與意願通常不高。相較之下，壽險業較為偏好財務性投資，若能由穩定營運的電廠發行可在次級市場交易的金融商品，如此一來保險公司較能彈性配置投資組合，同時也無須參與電廠經營管理。 當然，前述的轉型創新願景，前提在於具有可預期收入的綠能電廠，如何能夠整合包裝並切割為小單位商品向投資人兜售？離此目標最近者應屬太陽能電廠資產證券化。

太陽能電廠證券化在美國已相當普遍

其實太陽能電廠進行資產證券化的基本原理不複雜，鑑於電廠與台電簽訂的購電合約具有未來收益特性，以此發電收益為基礎，搭配信用增強與評等機制，將購電合約的應收帳款債權重新打包，成為資產抵押證券（Asset-Backed Securities, ABS）收益憑證，公開或洽特定人分級出售。購置ABS商品的投資人，得以收取憑證所分配的定期收入，即為其出資的相對應投資報酬。

事實上，太陽能電廠藉由ABS方式籌資在國際間已盛行多時，尤其是在證券市場發達的美國，早在2013年太陽能大廠SolarCity就首次嘗試，並在此後的5年內年年發行，其他業者像是Sunnova，甚至如募資平台Solar Mosaic也都陸續跟進。2017年太陽能相關ABS年發行量已達10億美元，2018年逾20億美元、2019年更攀升至32億美元。得益於強大的金融研發創新能力，以及具規模的證券與再生能源市場，太陽能電廠證券化商品在美國，已可被開發商與投資大眾所普遍接受。

我國法規對於電廠資產能否信託 仍有疑義

反觀我國太陽能電廠自2017年始見較大規模之成長，資產證券化效益也因之逐漸浮現，但迄今尚未有任何一檔商品問世。問題癥結即在於售電收入能否成為證券化標的，發行有價證券向投資大眾募集資金，有關法規之解釋仍有疑義。

由於為隔離原資產持有機構之破產風險，以強化證券化資產的安全及保護投資人權益，「金融資產證券化條例」規定，須將證券化標的之金融資產，以信託方式移轉給受託機構或轉讓給特殊目的公司（SPV），再由受託機構或SPV發行受益憑證。依據目前業者所規劃之發行架構，信託標的是營運已上軌道且故障維修率較低的案場，放入受益憑證的一籃子裡包裝，並由銀行作為信託受託人，以爭取投資人青睞。

然而，信託資產究竟是電廠本身，抑或應視之為台電公司應收帳款？政府相關局處對此仍有歧見。若單從金融業的觀點來看，鑑於多數太陽能電廠現階段商業模式仍走綠電躉售制度，台電因具有契約期間強制收購義務，電廠的應收帳款債權理應可獲十足擔保，符合「金融資產證券化條例」第4條第2項合格資產之定義，並依法須將此應收帳款債權信託給受託機構。但電廠經營的法源依據「電業法」，並未明載電廠資產得信託給金融機構，且電廠屬於能源基礎設施，尚須肩負法令賦予之社會責任，受託機構是否連帶負責？甚至銀行如果擔任電廠的信託受託人，是否違反銀行產金分離原則？這些問題截至目前為止尚無具體答案。

網路認購投資太陽能板是台灣特有創新

相較於資產證券化因法規疑慮卡關，另一種堪稱台灣獨有的太陽能電廠集資模式，亦即透過網路平台認購太陽能面板，近年來反而蔚為風潮。此類投資係將太陽能電廠切割成小單位商品，通常以一片太陽能板為出售單位，投資人繳付相對應金額後取得設備所有權，重點在於其所附屬之售電給台電公司的權利，藉以按期獲得售電收益。

由於太陽能電廠要能夠並聯商轉，除了需要掌握施工、維護等技術環節之外，還有若干行政流程需完成，像是設備登記、購電合約簽訂、廠址協調租借等，繁複作業細節常讓有意參與綠電投資者望之卻步。而市面上的網路認購平台，就是主打全程代為管理，投資人無須對電廠經營親力親為。

此類創新集資模式之理念近似共享經濟與全民電廠，並且融合金融科技內涵，投資大眾得以輕鬆共享綠能收益，電廠也能籌募所需資金，看似雙贏作法應當值得大肆推廣。惟投資必然有風險，特別是太陽能電廠營運動輒15至20年，期間倘若維護品質不佳造成售電報酬未如預期，甚至遭遇風災致使營運中斷，最嚴重可能會讓投資瞬間化為烏有。但投資人事前是否明瞭潛在風險？遇有投資紛爭該如何處理？投資權益應當如何保障？

投資保障與監管機制仍待釐清

上述問題的癥結其實在於網路認購投資太陽能板，能否將其比照金融商品進行監管？如是，依據「金融消費者保護法」規定，業者須履行商品資訊與風險之揭露義務，不得有虛偽不實或不當之勸誘及銷售行為；針對揭露內容與格式也須依有關規定辦理，使投資人於投資前有審慎評估之機會。若有投資糾紛，除了尋求司法途徑之外，投資人還可選擇透過「金融消費評議中心」消弭爭端，避免訴訟程序曠日廢時且不符經濟成本效益。

只不過目前網路平台的經營主體，多為租賃業或能源技術業者，而不是金融業，主管機關自然不是金管會，當然也沒有適用「金融消費者保護法」的可能性。但如此一來，將不利於投資權益的保障，尤其市面上部分平台為吸引投資人關注，強調投資期間可固定獲取高收益，所標榜之投報率甚至高達8%至10%，此等行銷手法恐對日後爭議埋下隱憂，未來如何妥善管理值得各方深思。

（本文作者為台灣金融研訓院金融研究所首席研究員）

撰文： 王嘉緯

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