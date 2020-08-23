低利時代超前部署 銀行緊抓高階財富管理商機

超低利時代來襲，市場對如何能讓資產增加收益的渴望程度更加劇，而高資產客戶更是關注如何讓資產保值，還能安全傳承給下一代，金融業者勢必也得抓緊此趨勢，滿足高資產客群的多面向需求。

全球央行聯手救市，美國聯準會透過不斷降息，挹注市場流動性，美國的基準利率水準幾乎在趨近於零的水位，市場預期這樣的低利率水位將延至2022年，其他主要國家央行同樣也跟進降息。超低利時代來襲，市場對如何讓資產增加收益的渴望程度加劇，而高資產客戶更是關注如何讓資產保值，還能安全傳承給下一代，金融業者勢必也得抓緊此趨勢。

賺利差不易 銀行尋求高附加價值新服務

根據KPMG的調查，台灣本國銀行以利差為主要獲利來源。2014至2018年，利息淨收益占主要獲利的比重平均為64.2%，手續費淨收益平均占比為24.4%，按公允價值衡量之金融資產及負債淨利益的平均占比僅11.4%。2019年利息淨收益占主要獲利的比率降至59.3%，手續費淨收益比率為23.7%，與先前5年平均相較有所下滑。

然而今年以來，受疫情衝擊，美國聯準會多次降息，美國的基準利率水準幾乎趨近於零，這樣的低利率水位預期將延至2022年，其他主要國家央行同樣也跟進降息，面對超低利時代，銀行要賺利差更加不易，必須得找出高附加價值的新服務。 過往許多高資產客戶，特別是台商，大都選擇將資金停泊在香港，也順勢在香港理財，但現在港版《國安法》通過，加上美國取消香港特殊貿易待遇，其法治環境將有所不同，包括契約履行、契約爭端處理與最終判決權、金融貨幣交換等面向，這些變化都讓台商考慮將資產轉移至更安全處。這時，資金潮將大移動，而台灣金融業者也該抓緊此商機。

新財管方案公布 金管會開放19項措施

為助台灣金融業者抓住資金潮，金管會加速研擬並公布的新財管方案，內容主要針對高資產客戶，提供三大策略、共計19項開放措施，讓長期流失在海外的企業與個人資金，可回到台灣做財富管理。其中，為加強台商資金調度的便利性，甚至吸引跨國企業資金來台，金管會也與中央銀行合作，研擬放寬外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）之間的資金流動限制。

經過來回討論，此方案最後經過央行同意，未來將可開放以授信為目的的國內廠商，直接在OBU開戶，不需繞道於海外設境外公司。往後中小企業資金調度將更靈活，也可促進主管機關對OBU及DBU實質管理有效性。

外銀業者指出，如果未來台灣財富管理衍生性金融商品可以鬆綁，可更加擴大台灣財富管理的資金池，但也將面臨需要更多相關人才，因現階段來看，專業人才仍不夠，若人才更多，才有機會擴大台灣財管業務的市場。 本國銀行業者也認為，此時可謂「天時、地利、人和」，且自今年初草案預告後，銀行也表態正在積極準備申請，並做好相關準備，包括重新評估高資產客戶名單、加強內部人員培訓、商品包裝等。待方案上路，業者就能第一時間搶食市場大餅。

招募高階理財團隊 著重投資前建議與投資後管理

據了解，台灣高資產客群（資產規模3,000萬元新台幣以上）每年都穩定成長，從2017年31.49萬人至2019年達41.17萬人，年成長率約9%，而這群客戶的資產規模估計有25.85兆元，但想要服務這群高資產客戶，光靠單一的理財專員恐怕還不夠，理專的背後需要專業的支援團隊，才能滿足高資產客群的多面向需求。

因高資產客群對於理財的要求，不僅要保值還要增值，大都期待客製化服務及多樣性產品設計；理專的暖心服務，是高資產客戶群選擇財富管理機構的關鍵指標，客戶有非常高的期待，因此不是簡單的推薦金融商品，服務囊括投資前的資訊建議與投資後的即時管理。有銀行業者就表示，正積極招募這樣的高階理財團隊，而理財支援團隊就是要能專門為全台高資產客戶量身打造理財計畫，將財富管理、信託、保險等金融投資商品整合，但台灣市場上一直都較缺乏可在投資過程中扮演要角的高端專業人才。

另外，高資產客群在規劃傳承議題時，首選的財富管理機構為「商業銀行財富管理或私人銀行單位」，其次則為「會計師事務所」，顯見善加運用財管工具提前進行傳承規劃的觀念，已經深入台灣高資產客群心中。此外，高資產客群近期也十分關注租稅及法律規範新制等重大時事，包括境外資金匯回課稅、反避稅制度、全球金融帳戶資訊自動交換機制和共同申報標準、個人稅相關法令等議題，也因此讓會計師扮演重要角色，甚至會與理專共同合作，幫助客戶進行相關理財規劃。

撰文：張嘉伶

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