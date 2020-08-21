五年級理財│妥善分配房產 避免子女鬩牆

宋一心，五年級生，中小企業主，名下擁有五棟房，但由於房子大小不一，坐落的地點也不同，想將部分房產贈與給三個小孩，請教專家如何分配可較公允及少繳點稅？

我算是白手起家，專科畢業即到外商公司當業務員，主要跑各藥局和醫院，後來我自行創業開貿易公司，這30多年來也賺了一些錢，因為我喜歡看房、買房並作投資。

老實說，這些年來，我從買賣房子賺的錢比我的貿易公司賺得還多很多。不過，因為數年前政府祭出奢侈稅和房地合一稅，不適合短線買賣房產，於是我就不再買房，因為我和太太名下五間房子都是在近十年買進的，為了避免房地合一稅，暫時不打算賣出。

由於我們夫妻年紀都近60歲，最近聽到一些朋友或朋友的朋友都為分上一代的財產，和兄弟姐妹反目成仇，甚至告到法院，雖然我和太太名下財產不會比他們多，但是我想「提前部署」免得讓我的三個子女日後為了這些房地產鬩牆，那就真的就太不值。

然而我現在的問題是五間房產，除了現在自住外，其餘四間房產座落地點不一，有 的在台北，有的在高雄，且這四間房屋價值也差很多，有的是辦公大樓、有的是公寓，有的是豪宅，我這三個小孩，都已到適婚年齡，且都有論及婚嫁的女友。

其中老大已決定在今年年底結婚，因此，想趁著老大結婚之前，想對部分房產作一規劃，若在不賣房的前題之下，想請教房產專家要如何分配，會比較「公允」，且可以少交一點稅？

理財健診│買賣取代贈與 減輕房地合一稅



文：中信房屋特約地政士鄭文在



是否分配公允應該可以和三個子女協議作分配，藉由彼此的溝通協調，取得彼此認為公平的財產。

至於新制房地合一稅，如果是贈與取得，取得成本會以土地及房屋現值為取得成本，如果是二親等買賣則會以成交價認定為取得成本。 所以，在實務上我們會建議以「買賣」取代「贈與」，未來房地合一稅會比較低。

實務上，房屋現值＋土地現值約只有市價的1/3，以1,000萬元的市價為例，房地現值約剩下330萬元，如果受贈與後再出售，差額670萬元馬上浮現，會有獲利45～15％不等（持有一年內45％，一到二年內35％，二年以上到10年內20％，超過十年15％），但六年以上自用住宅10％，400萬元以下免稅的房地合一稅，那是一筆高額的稅率，可以避免，更應該小心面對。

個案中老大即將結婚，按贈與稅法規定，父母每年各有220萬元的免稅額，結婚時父母又各有100萬元的免稅額，即220＊2＋100＊2＝640萬元，這也是一個很棒的贈與時機。

所以，建議該次婚嫁的贈與加上免稅額可以先行作業，其他的可以考慮二親等買賣加上銀行貸款墊高取得成本…，這些都會是稅稅平安的好辦法！

如果資產過多逐年贈與+遺產規劃也是實務上常使用的節稅方式，因為遺產稅的免稅額為1,200萬元，另外還有配偶扣除額493萬元，直系卑親屬扣除額每人50萬元，喪葬費扣除額123萬元…等，個案中的財產如果轉換成遺產，相關免稅額及扣除額已達1,966萬元，再配合每年贈與稅免稅額220萬元，提早規劃是節稅的不二法門。

最後，如果擔心子女爭奪財產，還可以透過遺囑的方式分配遺產，坊間的地政士，律師，民間公證人都可以協助您遺囑的製作，讓您贈與時稅稅平安，離開時依然家庭安康。

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