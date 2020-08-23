跟著顧立雄、彭淮南買！報酬率最高破10％

是什麼商品，讓國安會秘書長顧立雄、前央行總裁彭淮南、金管會主委黃天牧都甘心每月定期定額投資？ 基富通平台上的九檔好享退P級別基金成立一年，報酬率最高超過10%，甚至還有終身0申購手續費、基金經理費僅為一般的3~5成等優惠，讓多位金融界大咖都紛紛表態力挺。如今，好享退基金將開放第二波，也可能是最後一波申購，對不知道該如何為退休做準備的投資人來說，是一項不錯的選擇。

要說好享退商品最吸引投資人的地方，應該是超乎預期的報酬率。好享退九檔商品定期定額一年的績效，最高者達13.64%，連基富通總經理黃致淵都說：「績效的確優於預期。」

除了良好的績效，為了推廣民眾提早為退休做準備，基富通更祭出只要持續定期定額二年（24個月）不停扣，就能享有終身0手續費與低經理費的優惠，希望養成投資人長期投資的習慣。

基富通表示，即日起，投資人就可以到基富通平台上申購好享退商品，此波的申購時間只到10月31日，並必須於12月2日前完成首次扣款。根據基富通的統計資料，九檔好享退基金有高達近97%的留存率，且有8成投資人表示，願意推薦此專案給親朋好友，顯示大家的高滿意度。

其中一位願意將好享退基金推薦給大家的，包括前央行總裁彭淮南，他特別授權基富通以「人不理財、財不理人，在動盪中掌握穩定」為標語，製作成動態推廣影片，鼓勵民眾與他一起參與此專案。中華民國退休基金協會理事長王儷玲也表示，好享退基金有「退休專屬嚴選基金」以及「專家幫忙定期檢視績效」兩大特色，是市場上難得一見的商品。

至於台灣多數的投資人，對未來市場究竟是樂觀或悲觀呢？根據最新「2020施羅德全球投資人大調查」結果，儘管上半年市場震盪劇烈，且後續經濟前景堪憂，卻似乎沒有打擊台灣投資人對未來報酬率的樂觀預期。台灣投資人預估，未來五年的平均年化報酬率，由去年的10.7%，躍升至今年的14%，在調查國家中排名第四，僅次於美國、印尼、阿根廷。其次，台灣投資人對未來12個月的收益預期，同樣也較去年提升，達到10.5%，高於全球以及亞洲投資人預估數字。

施羅德投信總經理謝誠晃分析，這可能與市場表現有關，「市場表現好，投資人信心也比較足夠。」尤其是美國市場，今年納斯達克指數不斷創新高，讓美國投資人樂觀程度冠全球，而台股指數也創下30年來高點，使投資人樂觀情緒獲得支持。

綜合這次的調查結果，謝誠晃提醒，股債市反彈幅度都高，未來上揚空間可能有限，投資人不應從目前的樂觀情緒中、對未來抱有過度期待，應該適度做好風險管理與規劃。至於收益預期部分，全球市場持續處於超低利環境，收益目標也應考量實際的狀況。

文章來源：今周刊

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