規畫目標風險基金 打造樂退人生

隨著醫療水準提升、食安和生活品質受到重視，使得國人平均壽命呈現走升趨勢，退休理財愈來愈受民眾重視，投信建議，採用目標風險組合基金做為工具，將是省時省力、便捷的投資工具，且儘量做到即早投資、定期定額紀律操作，免除擇時布局的複雜度，時間拉長下降低平均投入成本，循序漸進累積退休資產，打造樂退人生。



根據內政部所公布的2019年簡易生命表，國人的平均壽命來到80.9歲，其中男性平均為77.7歲、女性平均為84.2歲，高於全球平均水準，這也暗示著國人在退休後的平均餘命延長，即早做退休金準備更是勢在必行。群益投信指出，若以退休金1,000萬元為目標，25歲時開始理財每月僅需投資約5,000元，若40歲才開始，每月投資金額便要拉高至1萬4,000多元，倘若屆時又有房貸、子女教育經費等支出，退休理財往往會是被壓縮甚至是省略的部分。



面對退休後15～20年的生活，除了日常生活開銷外，還要加上一般醫療費用或可能的長照支出，倘若退休金準備不足、沒有事先打造穩定現金流，將是令人恐慌的情況。



目標風險基金是民眾可作為退休理財核心部位的首選，林宗慧強調，這類產品的優點在於，目標風險的設計是在限定風險水準（積極、穩健、保守）的前提下，進行投資組合配置，當市場整體波動風險隨多空環境而起落，基金的投資配置也會因應做調整，而組合基金的好處為透過專業投資團隊來篩選合適的基金，同時也帶來風險分散的好處。



對投資人來說，僅需依照自身的風險屬性和需求來選擇投資風格相對應的目標風險基金，若是不確定自身的風險屬性，也能簡單的以年紀來區分風險承受度，一般而言年紀越輕的投資者，可考慮選取積極型產品，而五、六十歲的屆退族群，則可考慮保守型的產品。



富蘭克林華美投信認為，退休理財準備無法停頓，絕非取決於投資標的是否具有潛在高報酬，更重要是注重投資組合風險的控管。退休資產投入兼顧成長性且重視風險控管的「目標日期基金」，將主動避開評價高估與波動度較高的市場，專注於布局低波動、具長期增值潛力之標的，投資分散於全球股票、債券及各類指數ETF等資產，彈性操作、靈活布局，長期可以累積較佳的投資機會。

定期定額四優勢 退休族好上手

退休族理財的二大目標為「安心抱股、長線報酬佳」，投信業者認為，採取定期定額投資共同基金的策略，因為投資門檻低、免於選擇進場時機的困擾、且可隨時進出及平均投資成本等，應是達成長期退休理財最佳投資工具。



台新投信表示，定期定額具有四大優勢，可說皆是為退休族量身打造，包括門檻低，每月最低只要3,000元就可以投資各類市場，發揮小錢累積財富的效果。其次是自動扣款機制，每月固定日期由指定銀行代為扣款，手續簡便，不須判斷進場時間點。再者是可隨時進出，投資期限無限制，隨時解約無罰則，資金運用有彈性。最後具有平均成本效益，只要固定扣款，長期下來具有平均成本的效果，無須選擇進場時機。



在這四項優勢下，退休將更能從容應對市場的黑天鵝，並累計長線可觀報酬，享有退休樂活人生。台新投信指出，定期定額最適合波動度較大的基金，才能達到平均成本的最大效益。像台股、陸股及全球科技股票型基金可發揮平均成本的效果相對顯著。長線來看，全球央行及政府寬鬆政策不變，資金行情豐沛，台股科技產業競爭力強勁、經濟表現穩健，且擁有近4％高股息殖利率優勢，台股基金將持續吸引長線資金布局。另陸股加入MSCI權重後，吸引外資湧入，全球科技產業在創新趨勢驅動下，長期成長態勢確立，均是適合退休族定期定額長期配置的絕佳標的。



富蘭克林華美目標2037組合基金經理人邱良弼分析，對一般投資人而言，儘管擔心市場波動，但要做好退休理財規畫，首要目標是控制風險，避免投資組合曝險於過大波動度中，搭配紀律式投資，以定期定額簡單的方式來達成。歐美市場行之有年的退休金規畫，也以尋求長期穩定正報酬表現為主，適合退休準備最佳策略。

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