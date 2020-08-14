預防兩大變數 退休金千萬要夠

退休生活不「下流」，退休金「千萬」要達標。國泰人壽以世界經合組織（OECD）建議，退休所得替代率至少要有退休前薪資70％估算，月薪5萬元的40歲男性，每月至少要有3.5萬元，即連同勞保、勞退及自備退休金要存夠千萬元，才能在60歲安心退休。

60歲離國人平均餘命還有24.5年來計算，在不計通膨及醫療支出下，退休金至少需準備1,029萬元，在勞保維持不變前提下，仍有約240萬元缺口需自行準備。

除了生活費，退休還需考量身體不健康基金，國人平均長照需求時間為7.3年，以每月平均4萬元計算，長照費就達350萬元以上；另外據衛福部統計，每年國民醫療保健支出約6萬元，即退休後更面臨約150萬元醫療費用支出。因此建議至少準備500萬元以上的不健康基金，才能足夠支應退休後的長照、醫療費用。

勞保面臨改革，退休金恐縮水在即，除政府及企業提供的基本退休保障外，退休金需要個人理財規畫，國壽建議退休規畫要及早準備，藉由拉長投資時間的複利加乘效果，逐步累積退休金。

國壽亦提醒準備退休金時，還要留意二大變數，一是資金變數，二是人生變數。

資金變數，即隨著國人平均壽命延長，需要的退休金也隨之增加，金融市場利率持續走低下，再加上通貨膨脹可能侵蝕已準備的退休金，且面對政府退休金制度變革，退休金可能要更早準備、金額拉更高。

若是風險承受度較大者，國壽建議可適度承擔風險並投資市場，用具月撥回機制的類全委投資型商品，除有專家團隊助投資規畫外，每月還可享穩定現金流；若喜歡配置外幣資產，則建議可選美元利變型商品，資產累積效果較台幣佳，亦可透過「宣告利率」機制適度參與市場，每年有機會透過增值回饋分享金賺取退休金。

二是人生變數，上班族除了提早進行退休規畫外，仍須定期檢視自身的保障狀況，以避免退休資金受到未來醫療、長照花費所侵蝕。

據衛福部最新統計，65歲以上高齡人口平均醫療費用約為45～64歲的2.3倍，為0～44歲的5.5倍，即醫療花費隨著年齡增加而提升。若不幸再發生長照狀態，負擔更重，所以建議盡早完善保障規畫，幫自己先準備退休後的醫療照護金。

用保單存養老金 注意三原則

低利率環境，加上2020年年初到7月1日陸續上路的多項保險新制，讓保單增加保障成分、理財功能稍降，但南山人壽強調，把握保障與儲蓄並重、長期持有及多元配置，仍是可以利用各類保單的特點，達成累積退休資產的目的。

南山人壽提保單存退休金三原則，一是保障與儲蓄並重。7月1日上路的保險新制規定壽險保障門檻依投保年齡，須至少達190～100％，愈年輕門檻愈高，代表投保相關理財型保單時，保障成分會提高，理財成分會下降。但民眾仍可透過保單結合保障與長期儲蓄，讓生活無後顧之憂，又能達成理財目標，其中如利變型壽險、利變型還本終身險等，低利環境下都是可多加利用的商品。

二是長期持有就可穩健保值並累積足夠資產。南山指出，保單的特色就是穩健保值，運用保單做退休規劃，首重長期持有，才能有效累積資產。其中利變型保單除了有固定利率外，還有宣告利率，保戶有機會享有增值回饋分享金，在低利環境是不錯的選擇。

三是彈性選擇，多元資產配置。在目前低利環境下，美元保單的利率還是相較台幣高，但還必須考慮如果投保美元保單會有匯率風險，因此保戶可選擇美元、台幣交互配置，爭取更多累積資產的機會。

國泰人壽則認為利變還本險或傳統還本險，是穩定收益的商品，目前低利率環境下，可做為「退休金強化工具」，但無法完全支應退休生活所需，建議保戶可適度參與投資市場，以獲較高收益支應退休後花費，如月月撥回型的類全委投資型保單，有機會滿足資產累積及月退俸的穩健理財需求。

但因為投資型保單的保戶要承擔市場波動帶來的投資風險，若擔心投資損失侵蝕退休金，要降低市場波動的影響，國壽建議可選擇具下檔保護的附保證投資型保單（GMXB）。

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