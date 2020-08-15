六年級理財│搭台股熱潮 賺全家旅遊基金

六年級生的家萱在網頁設計公司服務，擔任行政專員，屬於朝九晚五的上班族，但因為個性比較封閉，跟同事互動少，平常專注在自己工作上，只在意自己的事情，不愛跟同事聊天，對於跟自己沒關的事，也不喜歡去幫忙，因此每天都能準時上下班，也省下不少同事聚餐費用。 她跟老公都是上班族，雙薪家庭一個月大約有12萬元的收入，育有三個小孩，兩個小一、一個在念幼兒園，目前與公婆同住，所以可省下保母的費用，但三個小孩的支出負擔不小，所以對於自己的花費，有嚴格的控制。家萱一年出國一次，娘家在南投，每三個月回娘家一次，全家出去遊玩以優惠促銷的為優先，所有消費都必須嚴謹篩選。 網頁行銷公司上班，公司主要客戶是以金融業為主，扣掉一些基本開銷後，剩餘資金全部存入銀行活儲帳戶，現在她想透過基金理財，存一筆全家旅遊基金。

我擔任行政職的工作薪水很固定，也沒有額外的獎金，但公司主要客戶是金融業，所以常看到金融商品的廣告，因商品種類多且雜，說實在滿多商品由於是過度包裝，反而不懂商品主要訴求。自己平常就是採用盡量省小錢方式理財，一直都是以銀行活儲為主要投資方式，今年全球央行大降息，台灣也同步，利息少的可憐，根本無法靠利息生出更多可資金，為每年旅遊基金做準備。

由於常看到金融商品廣告，加上新聞報導今年台股熱度超級高，指數甚至破新高點，老公也跟我建議，可選擇適合自己的台股基金，當成另一項理財工具，有計畫性地為每年出國計畫做準備，可是對於該利用定期定額，還是單筆投入，還有怎麼挑選基金，著實沒有概念，不知道怎麼下手。

若是每個月保留8,000元進行投資，我從工作中接觸到的資訊，似乎台股市場表現不錯，後續仍有行情可期待，雖然對財金訊息理解程度高，平常卻沒有特別研究特定市場，有關個別產品的投資風險或市況走勢不甚瞭解，到底該如何挑選投資工具？

理財健診│定時定額布局 掌握強勢類股



文：日盛高科技基金經理人林佳興



六年級生的家萱，看來是個忙碌的職業婦女，公婆同住加上有三個小孩要照顧，是個值得佩服的媽媽，每月家庭收入12萬元，扣掉基本生活費支出，每月再從結餘金額中撥出8,000元為旅遊基金做籌備。

針對基金標的，家萱提到的台股是個大家都非常熟悉的市場，台股第二季以來表現突出，不僅指數突破年初股災前高點，也是主要股市中少數收復高點的市場。統計今年以來截至7月27日，國際主要股市中，台股上漲4.9％，小輸上證綜合指數，表現居次，7月28日台股盤中更一舉來到13,031點，衝破新高紀錄，對於台股表現，「沒有最高，只有更高」，建議可透過定時定額方式資掌握台股行情。

台股強勢的理由，主要在於外部環境與台股產業結構已與先前不同，因中美科技角力一波波，加速陸廠「去美化」腳步，即「去美化1.0」版，是將零組件轉下單至台廠，台灣受惠轉單效應。但近期不少陸企邁入「去美化2.0」版，即紅色供應鏈收購台廠，緯創賣昆山廠給立訊就是一例，由於收購溢價幅度擴大，台灣科技股可望受惠評價上調。

另大陸科創板中，許多科技股本益比大幅拉高，預期也將掀起新一波半導體比價行情。且台灣護國神山台積電，全球市占率過半，不但技術超車英特爾，甚至可能接獲其委外代工訂單，外資持股居高不下，其效應也可望外溢半導體相關供應鏈。上述的利多讓台股漲得有理，也是這波台股上漲最強勁的推升動能。

國際熱錢充沛，台積電領軍的半導體族群基本面佳，台股創高後，短線未必持續急漲，但長線走升趨勢未變，在資金效應推升下，投資人對後市不需設限。尤其高階需求如5G、AI、電動車等趨勢明確，相關供應鏈受惠，加上電子產品即將進入旺季，iPhone進入新品發表期，配合資金點火，建議可藉由台股基金定時定額布局，更能掌握強勢類股表現。

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