持續看好新興市場的8大理由

後新冠肺炎疫情的全球經濟復甦情況仍難預測，因為復甦情況主要是取決於疫情變化、防疫與療法的研發進展而定，而這種情況很可能延續到明年。不過，我們還是從8個面向來檢視新興市場與中國基本面，並確認持續看好這些市場的理由：

理由1》

新興市場經濟成長結構已逐漸由內需產業為主導

這次全球經濟受疫情衝擊的程度，可能超越2008年～2009年金融海嘯時的情況。這一次的危機波及更多國家，造成龐大的經濟衝擊。為因應此衝擊，全球各國也祭出史無前例的大規模財政與貨幣政策等刺激政策。

不過，近年來新興市場經濟成長結構已慢慢轉向由內需產業為主導，如：消費、電子商務及金融服務業等，而不再以能源與原物料等出口產業為核心，使得這次新興市場經濟受到全球衰退拖累的程度，比當年金融風暴和SARS時期還小。

理由2》

新興市場企業的資產負債表更具抗跌韌性

整體而言，新興市場企業的資產負債表優於1997年～1998年的亞洲金融風暴時期，且更具抗跌韌性，特別是相較於歐美國家。

理由3》

新興市場未來仍有進一步資金寬鬆空間

此次新興市場各國政府相繼推出大規模刺激政策，有多達11個新興市場國家央行在4月間宣布降息（包括中國、印度、南非、俄羅斯、墨西哥、波蘭、土耳其、菲律賓、祕魯、哥倫比亞及巴基斯坦）。不過，多數新興市場國家迄今為止，仍在實質利率方面採取審慎的政策措施，也代表未來還有不少降息空間。

而在財政政策方面，各國政府紛紛擴大介入的力度，例如俄羅斯便宣布投入GDP的3%用於刺激經濟，防止疫情過度衝擊國內經濟，有效達到刺激景氣效果。

理由4》

全球供應鏈持續從中國移出

其實在新冠肺炎疫情爆發前，全球各國就開始降低自身對中國供應鏈的依賴，主要是因中國境內成本上漲、自動化降低勞動成本、貿易衝突與關稅，以及尋求分散中國風險的普遍想法。

而新冠肺炎疫情爆發則是加速這個過程，將重心從中國供應鏈向其他地方轉移，對整體新興國家產業鏈有提升作用，亦可避免供應鏈過度集中單一國家風險。

理由5》

疫情加速線下實體活動轉到線上服務的趨勢

受益產業包括線上家教課輔、金融服務及醫療診斷等。企業也紛紛擴大投資研發與創新，對自動化解決方案的需求亦見成長。此外，新冠肺炎疫情的爆發，也讓新興市場產業出現汰弱留強的狀況，部分體質較弱的公司，若是無法通過疫情的考驗，就會被合併或是退出市場。

理由6》

中國股市今年以來的表現優於歐美股市

分析其主因，首先是中國以強力手段成功控制疫情，提振投資人信心；其次，中國政府迅速行動，持續推出振興經濟的措施，以及美股今年一開年的估值高於中國股市，美股基期偏高。

此外，有跡象顯示中國可望成為第1個邁向復甦的經濟體，防疫措施已在5月初大幅放鬆，城市間的交通數據及煤炭消費，均顯示近期中國情勢明顯好轉。由於中國股市在全球股票指數中的權重仍低，且與其他股市間的相關係數不高，將有助於中國股市未來表現。

理由7》

人口年增率維持正值，長期基本面動能不變

新冠肺炎疫情打亂民眾日常生活，但我們並未發現新興市場的長期動能因此受到重大影響。新興市場人口結構趨勢並未因疫情而改變，2020年～2050年各國適齡勞動人口平均年增率預料將維持在0.81%，反觀成熟市場則為 -0.3%。

人口結構的變動至關重要，這代表全球的新增勞動人口及消費人口仍須倚重新興市場。加上，隨著新興市場所得水準上升，消費者也將改變其收入分配方式，轉向非必需消費及高品質的產品與服務，帶動新的投資機會。

理由8》

新興市場股價淨值比低於歷史平均

疫情初期的新興市場估值不高，而目前股價淨值比為1.5倍左右，低於歷史平均的1.8倍，且新興市場貨幣的實質有效匯率也接近歷史低點。儘管第2波新冠肺炎疫情是否會爆發的可能性很難預測，但我們還是可以看到資產負債表與現金流量穩健、足以撐過12個月艱困低潮的好企業。長期而言，目前新興市場的估值，造就理想的布局時機。

（本文作者為瑞銀資產管理新興市場與亞太區股市主管）

文章來源：Smart財經好讀 撰文：黃義旗（Geoffrey Wong）

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