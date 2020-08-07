保險三部曲 老爸無憂退休

父親節將至，爸爸們在顧全家溫飽同時，也不要忘了自己辛苦一輩子後的退休規畫。壽險業者提醒，不論是處於哪個時期的爸爸，都要考慮到自身的醫療保障，同時也要預先做好退休財務規畫，雙軌並行依照不同時期的需求，進行滾動式調整，讓保險挺爸爸無憂退休。

雖然現在大多為雙薪家庭，但父親仍是重要經濟支柱之一，若像近期熱門台劇《做工的人》男主角因自發性腦出血從鐵皮屋頂昏倒墜地，導致半身癱瘓，可能就讓整個家庭經濟頓失依靠。全球人壽表示，父親角色常會隨著子女的年紀而有責任上的不同，保障也要跟著調整，才能逐步打造爸爸無憂退休計畫，主要可以分做三種類型：

「新手爸爸」常會為了賺奶粉尿布錢或繳房貸，全力打拚工作，免不了四處奔波。全球人壽建議，此時期爸爸的保障首重「實支實付醫療險、意外險及意外醫療險」，將大額醫療支出風險轉移給保險來承擔，並且善用意外險來提高保障才不會讓原本辛苦掙來的積蓄以及剛要實現對家人的承諾全都付諸流水。

此外，也建議夫妻及早在備孕時或孕期就與專業保險人員聯繫，好好討論未來家庭所需的保障與預算並達成共識，在小孩出生前就能敲定預算，預先針對孩子首張保單的保障內容做好初步籌劃，待小孩出生後，有身分證字號就能第一時間投保。

若是孩子已進入求學階段的爸爸，這時期的薪資可能隨著工作年資成長遞增，但家裡開支也會隨孩子成長而增加。全球人壽建議，夫妻倆可透過定額方式做好保險規畫，在基本實支實付醫療險、意外險及意外醫療險補足後，進一步透過重大傷病險或失能扶助險等來強化保障，在發生重大意外或疾病時，保險金就能成為家人的保護傘，不讓家中經濟受到太大影響。

全球人壽也建議開始著手布局退休財務規劃。由於這個時期家庭總收入扣掉房貸、生活支出之後，可能所剩不多，因此，建議可選擇具彈性繳費的投資型保險商品。以變額萬能壽險為例，因商品具有保障投資雙功能，不僅有機會享有投資獲利，契約有效期間內還能享壽險保障，讓財務規劃過程更安心。

最後，隨著孩子慢慢成家立業，不再依賴父母給予的經濟協助，全球人壽建議，準退休爸爸可以將財務重心轉回夫妻倆的退休生活，由於是屆齡退休，退休規劃更要慎選穩健型工具；全球人壽建議，保險是穩健的退休規劃工具之一，其中「利變型增額終身壽險」是不錯的選擇。以美元利變型增額終身壽險為例，因美元是國際間通用的主要貨幣，商品以美元收付方式，很適合作為資產配置工具，且商品本身具有保障與財富累積的功能，不僅讓退休金累積期間多一份安心，部分商品更提供繳費期滿後可申請轉入投保年金，有助於建立退休後的穩定金流。

打造後疫穩健金流 三點不漏

現代人晚婚晚生的現象愈來愈普遍，對於退休理財的規畫，一方面，隨著人生目標和需求的不同，而出現世代之間的差距；另一方面，少子化加速人口老化速度的結構性問題，也加重了傳統上多為家中重要經濟支柱主要來源的爸爸們，提前準備退休理財的急迫性。

安聯投信表示，疫情下半場，在全球主要央行祭出救市政策下，出現史上規模最大的貨幣寬鬆政策，進而造就了豐沛的資金環境，也進一步推升各個股市本益比來到近十年區間的高位，但面對第二波疫情以及年底登場的美國大選所帶來對經濟復甦步調不確定性的不安情緒，也似在蠢動。

考量低利、成長、趨勢股當道以及全球政經情勢可能長期存在不確定性，建議爸爸們在擬定退休理財規劃上宜掌握三原則：首先，應抓住結構性趨勢成長題材；其次、尋覓新興及特別等潛在收益，善用高息資產因應低利時代；第三、留意布局具低基期、高品質資產，以緩和市場不確性可能帶來的潛在波動影響。

就投資屬性不同的爸爸們，安聯投信產品首席蔡明潔建議，不論是積極、穩健還是保守的投資人，配置上核心資產一定要有掌握成長動能和兼顧收益的多重資產，且以美國強資產為主；穩健和保守的投資人，可多配置有助緩和投資組合波動的美國短年期高收益債；積極和穩健的投資人可多配置主題趨勢主題，掌握結構性成長輪動機會。

安聯投信表示，全球市場在低利率及獲利成長稀缺的環境下，更凸顯高成長企業的珍貴性。傳統的成長股多以資訊科技、非必須消費和醫療保健族群為大宗。

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